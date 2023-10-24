В НИУ «БелГУ» появилась виртуальная клиника для обучения студентов

Как отметил и. о. директора медицинского института НИУ «БелГУ», доктор медицинских наук Андрей Ярош, в основе развития высшего медицинского образования в Старом Осколе лежит практико-ориентированный индивидуальный подход, широкое использование института наставничества, современные цифровые образовательные технологии, в том числе VR-медицина. Занятия в иммерсивной клинике XR-Clinic позволят студентам отработать алгоритмы обследования пациентов. Программный комплекс содержит более 100 готовых клинических случаев, включая такие заболевания, как артериальная гипертензия, острый аппендицит, язвенная болезнь желудка, пневмонию, COVID-19, острый коронарный синдром и другие.