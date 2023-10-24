В НИУ «БелГУ» появилась виртуальная клиника для обучения студентов

Posted 24 октября, 12:33
Published 24 октября, 12:33
Modified 24 октября, 12:35
Updated 24 октября, 12:35
Инновационный продукт XR-Clinic предназначен для обучения студентов и ординаторов, а также для аккредитации врачей по десяти специальностям, в том числе кардиология, хирургия, гастроэнтерология, эндокринология, нефрология, пульмонология, ревматология, онкология, гематология и инфекционные болезни. Студенты-медики отрабатывают профессиональные навыки в реалистичной симуляционной среде на основе технологий расширенной реальности (XR — Extended Reality).
Как отметил и. о. директора медицинского института НИУ «БелГУ», доктор медицинских наук Андрей Ярош, в основе развития высшего медицинского образования в Старом Осколе лежит практико-ориентированный индивидуальный подход, широкое использование института наставничества, современные цифровые образовательные технологии, в том числе VR-медицина. Занятия в иммерсивной клинике XR-Clinic позволят студентам отработать алгоритмы обследования пациентов. Программный комплекс содержит более 100 готовых клинических случаев, включая такие заболевания, как артериальная гипертензия, острый аппендицит, язвенная болезнь желудка, пневмонию, COVID-19, острый коронарный синдром и другие.
— Покупка именно этого симулятора, разработчиком которого является резидент Биомедицинского кластера инновационного центра Сколково компания «МедВиАр», обусловлена приоритетом подготовки врачебных кадров для первичного звена здравоохранения региона. Занятия в виртуальной клинике способствуют формированию и развитию навыков клинического мышления. Система позволяет проводить тестирование и определять зоны ближайшего развития знаний и компетенций, — прокомментировал Андрей Леонидович.
В ближайшее время такая же виртуальная образовательная клиника заработает на площадке медицинского института НИУ «БелГУ» в Белгороде.
Иммерсивная клиника в структурном подразделении медицинского института Белгородского госуниверситета открылась в рамках проекта «Формирование новых образовательных пространств» программы «Приоритет-2030».