В Белгородской области свернули проект особой экономической зоны «Зелёная сталь»

Posted 24 октября, 15:58
Published 24 октября, 15:58
Modified 24 октября, 16:00
Updated 24 октября, 16:00
Создание проекта анонсировали на ПМЭФ ещё в 2021 году, спустя год в Минэкономразвития была подана заявка на реализацию в Старом Осколе. Однако проект свернули, по информации правительства, по инициативе основного инвестора, а юрлицо с уставным капиталом в 580 тыс. рублей ликвидировали 23 марта 2023 года. Большая часть в УК ОЭЗ ППТ — 95% — принадлежала областному министерству земельных и имущественных отношений, оставшиеся 5% — НЛМК.
Реализовывать подобный проект в ближайшее время не собираются. Причиной стало отсутствие потенциальных резидентов, отметили журналистам «Открытого Белгорода» в минэкономразвития.
Ранее предполагалось, что проект ОЭЗ «Зелёная сталь» мог создать в регионе новое экологичное горно-металлургическое производство с порядка 900 рабочих мест: завод по обогащению руды, фабрику окомкования и цех по производству горячебрекитированного железа.