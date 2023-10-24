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Posted 24 октября, 15:58

Published 24 октября, 15:58

Modified 24 октября, 16:00

Updated 24 октября, 16:00

В Белгородской области свернули проект особой экономической зоны «Зелёная сталь»

В Белгородской области свернули проект особой экономической зоны «Зелёная сталь»

24 октября 2023, 15:58
Фото: 1MI
Причины такого решения объяснили в региональном правительстве. Соответствующий запрос направила редакция «Открытого Белгорода».

Создание проекта анонсировали на ПМЭФ ещё в 2021 году, спустя год в Минэкономразвития была подана заявка на реализацию в Старом Осколе. Однако проект свернули, по информации правительства, по инициативе основного инвестора, а юрлицо с уставным капиталом в 580 тыс. рублей ликвидировали 23 марта 2023 года. Большая часть в УК ОЭЗ ППТ — 95% — принадлежала областному министерству земельных и имущественных отношений, оставшиеся 5% — НЛМК.

Реализовывать подобный проект в ближайшее время не собираются. Причиной стало отсутствие потенциальных резидентов, отметили журналистам «Открытого Белгорода» в минэкономразвития.

Ранее предполагалось, что проект ОЭЗ «Зелёная сталь» мог создать в регионе новое экологичное горно-металлургическое производство с порядка 900 рабочих мест: завод по обогащению руды, фабрику окомкования и цех по производству горячебрекитированного железа.

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#Белгородская область#Проект#Причины#Белгород#Горно-металлургический комплекс#Александра Склярова
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