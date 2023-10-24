В Белгородской области свернули проект особой экономической зоны «Зелёная сталь»

Создание проекта анонсировали на ПМЭФ ещё в 2021 году, спустя год в Минэкономразвития была подана заявка на реализацию в Старом Осколе. Однако проект свернули, по информации правительства, по инициативе основного инвестора, а юрлицо с уставным капиталом в 580 тыс. рублей ликвидировали 23 марта 2023 года. Большая часть в УК ОЭЗ ППТ — 95% — принадлежала областному министерству земельных и имущественных отношений, оставшиеся 5% — НЛМК.