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Posted 24 октября, 11:28

Published 24 октября, 11:28

Modified 24 октября, 11:30

Updated 24 октября, 11:30

В состоянии пострадавшего в Белгороде журналиста есть положительная динамика

Стали известны подробности состояния пострадавшего в Белгороде журналиста

24 октября 2023, 11:28
Фото: 1MI

В состоянии пострадавшего в Белгороде журналиста есть положительная динамика

Врачи наблюдают положительную динамику в состоянии журналиста Sputnik Хайбара Акифи. Об этом журналистам «РИА Новости» сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Министр здравоохранения сообщил, что врачи оценивают состояние журналиста как тяжёлое, однако наблюдается положительная динамика. В настоящий момент Хайбару Акифи продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее мужчину перевезли на лечение в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского. В результате ЧП в ночь на 12 октября журналист получил ожоги 15% тела, тяжёлую минно-взрывную травму, перелом рёбер, повреждение таза и ушиб мозга.

Его жена, Олеся Акифи, находится в травматологическом отделении, где заново учится ходить. В результате взрыва погибли четырёхлетняя дочь семьи и родители Олеси.

Отметим, что вчера, 23 октября, белгородские власти наградили тех жителей, которые помогали спасать из-под обломков пострадавшую семью Акифи. Некоторых героев наградили за кадром.

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#Белгородская область#Пострадавший#Белгород#Алексей кузнецов#Состояние#Александра Склярова
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