Стали известны подробности состояния пострадавшего в Белгороде журналиста

Posted 24 октября, 11:28
Published 24 октября, 11:28
Modified 24 октября, 11:30
Updated 24 октября, 11:30
Министр здравоохранения сообщил, что врачи оценивают состояние журналиста как тяжёлое, однако наблюдается положительная динамика. В настоящий момент Хайбару Акифи продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее мужчину перевезли на лечение в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского. В результате ЧП в ночь на 12 октября журналист получил ожоги 15% тела, тяжёлую минно-взрывную травму, перелом рёбер, повреждение таза и ушиб мозга.
Его жена, Олеся Акифи, находится в травматологическом отделении, где заново учится ходить. В результате взрыва погибли четырёхлетняя дочь семьи и родители Олеси.
Отметим, что вчера, 23 октября, белгородские власти наградили тех жителей, которые помогали спасать из-под обломков пострадавшую семью Акифи. Некоторых героев наградили за кадром.