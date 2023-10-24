Стали известны подробности состояния пострадавшего в Белгороде журналиста

Ранее мужчину перевезли на лечение в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского. В результате ЧП в ночь на 12 октября журналист получил ожоги 15% тела, тяжёлую минно-взрывную травму, перелом рёбер, повреждение таза и ушиб мозга.