Соляная лампа или походная газовая горелка: что белгородцы могут подарить тёще?

Posted 24 октября, 14:03
Published 24 октября, 14:03
Modified 24 октября, 14:05
Updated 24 октября, 14:05
Всего эксперт предложила 20 универсальных вариантов подарков, среди которых можно найти хотя бы один подходящий вариант. Например, робот-пылесос или робот для мойки окон, которые облегчат процесс уборки, или подвесное кресло-качели, в котором можно удобно провести время с книгой или вязанием.
Есть пара вариантов и для тех, у кого есть свои хобби:
Можно подарить и несколько вещей для дома: очиститель воздуха, электрический камин, ванночку-массажёр для ног или массажёр для тела, соляную или аромалампу, цифровую фоторамку, сушилку для овощей и фруктов. Тем тёщам, которые предпочитают активный отдых спокойному, подойдут как москитная палатка, так и походная газовая горелка.
В случае, если ни один из подарков не подойдёт, можно приобрести красивую новогоднюю игрушку или заказать у художника портрет по фотографии.