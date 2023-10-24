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Posted 24 октября, 14:03

Published 24 октября, 14:03

Modified 24 октября, 14:05

Updated 24 октября, 14:05

Эксперты рассказали, какие новогодние подарки понравятся белгородским тёщам

Соляная лампа или походная газовая горелка: что белгородцы могут подарить тёще?

24 октября 2023, 14:03
Фото: 1MI

Эксперты рассказали, какие новогодние подарки понравятся белгородским тёщам

Журналист «Комсомольской правды» в рамках проекта «Выбор экспертов» пообщался с дизайнером-декоратором Анной Маслениковой и выяснил, какие новогодние подарки могут понравиться тёще белгородца.

Всего эксперт предложила 20 универсальных вариантов подарков, среди которых можно найти хотя бы один подходящий вариант. Например, робот-пылесос или робот для мойки окон, которые облегчат процесс уборки, или подвесное кресло-качели, в котором можно удобно провести время с книгой или вязанием.

Есть пара вариантов и для тех, у кого есть свои хобби:

  • Умный сад — это пластиковый контейнер со специальными отделами для растений и системой с фитолампой и гидропоникой. На такой грядке можно вырастить всё, что угодно душе: фрукты, овощи, цветы;
  • Домашний тренажёр отлично подойдёт тем, кто тщательно следит за своей фигурой и здоровьем;
  • Картина по номерам позволит скрасить вечер за рисованием. В конце получившейся картиной можно украсить квартиру или дом;
  • Для тех белгородок, которые наслаждаются музыкой, отлично подойдёт билет на концерт;
  • Для любительниц гулять на свежем воздухе подойдут палки для скандинавской ходьбы.

Можно подарить и несколько вещей для дома: очиститель воздуха, электрический камин, ванночку-массажёр для ног или массажёр для тела, соляную или аромалампу, цифровую фоторамку, сушилку для овощей и фруктов. Тем тёщам, которые предпочитают активный отдых спокойному, подойдут как москитная палатка, так и походная газовая горелка.

В случае, если ни один из подарков не подойдёт, можно приобрести красивую новогоднюю игрушку или заказать у художника портрет по фотографии.

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#Белгородская область#Подарки#Новогодние подарки#Белгород#Александра Склярова
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