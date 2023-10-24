Соляная лампа или походная газовая горелка: что белгородцы могут подарить тёще?

Всего эксперт предложила 20 универсальных вариантов подарков, среди которых можно найти хотя бы один подходящий вариант. Например, робот-пылесос или робот для мойки окон, которые облегчат процесс уборки, или подвесное кресло-качели, в котором можно удобно провести время с книгой или вязанием.