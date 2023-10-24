Появившийся 13 лет назад нелегальный карьер в Белгороде наконец засыпали

Posted 24 октября, 14:07
Published 24 октября, 14:07
Modified 24 октября, 14:09
Updated 24 октября, 14:09
Пескарьер в микрорайоне Юго-Западный 2.4, на который жаловались белгородцы, практически засыпали. В Белгороде завершается рекультивация несанкционированного карьера площадью 5 тыс. кв. м.
Карьер появился в далёком 2010 году. В течение семи лет экологам приходилось бороться с нарушителями, которые незаконно добывали там песок и глину. Однако штрафы не помогли решить проблему. Высота склонов достигла 15,5 м, был риск обрушения, а рядом находились инженерные сети жилого микрорайона.
В 2020 году власти разработали проект рекультивации, однако грунта не хватало, поэтому реализовать его не получилось. В 2022 году пескарьер засыпали на 20%. В сентябре 2023 года проблема решилась полностью. За лето на эту территорию отсыпали более 30 тыс. кубометров грунта.
Нашим экологам удалось за три месяца организовать то, что планировалось делать 1,5 года. Очень благодарен им за труд. На полную усадку потребуется около полугода, а примерно через год здесь восстановится естественный ландшафт.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, белгородцы жаловались на карьер ещё пять лет назад. В микрорайоне разрыли два карьера, в которых в промышленных масштабах добывали полезные ископаемые. Местные жители активно обращались в администрацию и к экологам, но повлиять на ситуацию не могли.