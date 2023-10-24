Появившийся 13 лет назад нелегальный карьер в Белгороде наконец засыпали

Напомним, белгородцы жаловались на карьер ещё пять лет назад. В микрорайоне разрыли два карьера, в которых в промышленных масштабах добывали полезные ископаемые. Местные жители активно обращались в администрацию и к экологам, но повлиять на ситуацию не могли.