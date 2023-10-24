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Posted 24 октября, 14:07

Published 24 октября, 14:07

Modified 24 октября, 14:09

Updated 24 октября, 14:09

рекультивация карьера в микрорайоне Юго-Западный 2.4

Появившийся 13 лет назад нелегальный карьер в Белгороде наконец засыпали

24 октября 2023, 14:07
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
рекультивация карьера в микрорайоне Юго-Западный 2.4

В Белгороде завершают рекультивацию несанкционированного карьера

Карьер в микрорайоне Юго-Западный 2.4 появился ещё в 2010 году. В течение семи лет экологи боролись с нарушителями, которые незаконно добывали песок и глину, но результата это не принесло. В 2023 году карьер почти засыпали, рассказал мэр Валентин Демидов.

Пескарьер в микрорайоне Юго-Западный 2.4, на который жаловались белгородцы, практически засыпали. В Белгороде завершается рекультивация несанкционированного карьера площадью 5 тыс. кв. м.

Карьер появился в далёком 2010 году. В течение семи лет экологам приходилось бороться с нарушителями, которые незаконно добывали там песок и глину. Однако штрафы не помогли решить проблему. Высота склонов достигла 15,5 м, был риск обрушения, а рядом находились инженерные сети жилого микрорайона.

В 2020 году власти разработали проект рекультивации, однако грунта не хватало, поэтому реализовать его не получилось. В 2022 году пескарьер засыпали на 20%. В сентябре 2023 года проблема решилась полностью. За лето на эту территорию отсыпали более 30 тыс. кубометров грунта.

Нашим экологам удалось за три месяца организовать то, что планировалось делать 1,5 года. Очень благодарен им за труд. На полную усадку потребуется около полугода, а примерно через год здесь восстановится естественный ландшафт.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, белгородцы жаловались на карьер ещё пять лет назад. В микрорайоне разрыли два карьера, в которых в промышленных масштабах добывали полезные ископаемые. Местные жители активно обращались в администрацию и к экологам, но повлиять на ситуацию не могли.

рекультивация карьера в микрорайоне Юго-Западный 2.4рекультивация карьера в микрорайоне Юго-Западный 2.4
рекультивация карьера в микрорайоне Юго-Западный 2.4рекультивация карьера в микрорайоне Юго-Западный 2.4
рекультивация карьера в микрорайоне Юго-Западный 2.4рекультивация карьера в микрорайоне Юго-Западный 2.4
рекультивация карьера в микрорайоне Юго-Западный 2.4рекультивация карьера в микрорайоне Юго-Западный 2.4
рекультивация карьера в микрорайоне Юго-Западный 2.4
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
На разработку пескарьеров рядом с жилыми домами жалуются белгородцы
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Карьер#Рекультивация#Валентин Демидов
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