Неудачный обгон: два водителя погибли в ДТП на белгородской трассе

Смертельное ДТП произошло в Ивнянском районе на трассе М-2 «Крым» около 14:10. 42-летний водитель BMW при обгоне автомобиля Renault не рассчитал расстояние сбоку. Автомобили столкнулись. Иномарка BMW в результате столкновения вылетала на встречку и въехала в «Газель», которой управлял 61-летний водитель. В аварии погибли водители BMW и «Газели». Пострадали 56-летний и 60-летний пассажиры отечественного автомобиля. Их положили в больницу.