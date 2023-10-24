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Posted 24 октября, 09:22

Published 24 октября, 09:22

Modified 24 октября, 09:24

Updated 24 октября, 09:24

Два человека погибли и четыре пострадали в авариях в Белгородской области

Неудачный обгон: два водителя погибли в ДТП на белгородской трассе

24 октября 2023, 09:22
Фото: 1MI

Два человека погибли и четыре пострадали в авариях в Белгородской области

Накануне в Белгородской области произошло три аварии, в том числе и смертельная. В ДТП пострадали четыре человека, ещё двое погибли, сообщили в региональном УМВД.

Накануне в Белгородской области произошло три аварии, в которых погибли два человека, пострадали ещё четверо. В частности, травмы получила девочка-подросток.

Смертельное ДТП произошло в Ивнянском районе на трассе М-2 «Крым» около 14:10. 42-летний водитель BMW при обгоне автомобиля Renault не рассчитал расстояние сбоку. Автомобили столкнулись. Иномарка BMW в результате столкновения вылетала на встречку и въехала в «Газель», которой управлял 61-летний водитель. В аварии погибли водители BMW и «Газели». Пострадали 56-летний и 60-летний пассажиры отечественного автомобиля. Их положили в больницу.

В Губкине в ДТП пострадала 14-летняя девочка-подросток. Накануне вечером водитель авто при движении задним ходом наехал на школьницу и скрылся с места происшествия. Несовершеннолетняя получила травмы, её госпитализировали. Правоохранители устанавливают личность виновного автомобилиста.

Ещё одну аварию зафиксировали в Алексеевском горокруге на трассе Алексеевка — Иващенково — Тютюниково — Осьмаков. 38-летняя автомобилистка за рулём ВАЗа превысила скорость и съехала в кювет. Машина опрокинулась. Женщину госпитализировали.

Двое подростков пострадали в ДТП в Белгородской области
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