Неудачный обгон: два водителя погибли в ДТП на белгородской трассе

Posted 24 октября, 09:22
Published 24 октября, 09:22
Modified 24 октября, 09:24
Updated 24 октября, 09:24
Накануне в Белгородской области произошло три аварии, в которых погибли два человека, пострадали ещё четверо. В частности, травмы получила девочка-подросток.
Смертельное ДТП произошло в Ивнянском районе на трассе М-2 «Крым» около 14:10. 42-летний водитель BMW при обгоне автомобиля Renault не рассчитал расстояние сбоку. Автомобили столкнулись. Иномарка BMW в результате столкновения вылетала на встречку и въехала в «Газель», которой управлял 61-летний водитель. В аварии погибли водители BMW и «Газели». Пострадали 56-летний и 60-летний пассажиры отечественного автомобиля. Их положили в больницу.
В Губкине в ДТП пострадала 14-летняя девочка-подросток. Накануне вечером водитель авто при движении задним ходом наехал на школьницу и скрылся с места происшествия. Несовершеннолетняя получила травмы, её госпитализировали. Правоохранители устанавливают личность виновного автомобилиста.
Ещё одну аварию зафиксировали в Алексеевском горокруге на трассе Алексеевка — Иващенково — Тютюниково — Осьмаков. 38-летняя автомобилистка за рулём ВАЗа превысила скорость и съехала в кювет. Машина опрокинулась. Женщину госпитализировали.