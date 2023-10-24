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Posted 24 октября, 06:41

Published 24 октября, 06:41

Modified 24 октября, 06:43

Updated 24 октября, 06:43

На уборку белгородских отделений МФЦ в 2024 году потратят более 12 млн рублей

На уборку белгородских отделений МФЦ в 2024 году потратят более 12 млн рублей

24 октября 2023, 06:41
Фото: 1MI
Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. Заказчик — ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» — готов заплатить за клининговые услуги 12 676 040 рублей. Заявки будут принимать до 29 октября, итоги закупки станут известны 3 ноября.

Из документов, размещённых на сайте госзакупок, следует, что выбирать клининговую компанию будут среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Исполнитель должен будет оказать клининговые услуги в отделениях МФЦ, расположенных в Белгороде, Белгородском, Красногвардейском, Корочанском, Ракитянском, Прохоровском, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Краснояружском, Красненском, Ровеньском и Чернянском районах, а также в Грайворонском, Новооскольском, Яковлевском, Валуйском, Шебекинском, Алексеевском и Старооскольском горокругах.

Оказать комплексную уборку помещений и прилегающей территории нужно с 1 января по 31 декабря 2024 года. Уборщики должны убираться каждый рабочий день. При этом два раза в неделю нужно менять грязезащитные ковры, один раз в неделю вытирать пыль с экранов, пожарных шкафов и картин. Раз в месяц необходимо убираться в складских помещениях и два раза в год мыть стёкла и жалюзи.

Также клинер должен иметь при себе несколько салфеток для влажной уборки и деликатных поверхностей, склиз для мыться окон, ведро, насадку моп из микроволокна, алюминиевую ручку для держателей и сами держатели моп, телескопическую ручку, совок, перчатки, маску, уборочную тележку и спрей-бутылку с мерной шкалой. Кроме этого, у компании должно быть шесть различных средств для уборки, два вида мешков для мусора и два вида салфеток, а также тряпка для швабры.

На каждое отделение МФЦ должны выделить определённое количество уборщиков. Так, в отделении №1 в Белгороде должны убираться пять человек, в отделении № 23 Белгорода — три человека, в Старом Осколе — четыре человека, в Алексеевке, в Грайвороне и в Губкине — по два человека. В остальных отделениях, по мнению заказчика, справится и один уборщик.

На клининг и благоустройство «Белгород-Арены» за год уйдёт 25,1 млн рублей
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#Белгородская область#Эксклюзив#МФЦ#Белгород#Александра Склярова#Клининг
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