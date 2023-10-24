На уборку белгородских отделений МФЦ в 2024 году потратят более 12 млн рублей

Также клинер должен иметь при себе несколько салфеток для влажной уборки и деликатных поверхностей, склиз для мыться окон, ведро, насадку моп из микроволокна, алюминиевую ручку для держателей и сами держатели моп, телескопическую ручку, совок, перчатки, маску, уборочную тележку и спрей-бутылку с мерной шкалой. Кроме этого, у компании должно быть шесть различных средств для уборки, два вида мешков для мусора и два вида салфеток, а также тряпка для швабры.