Многодетная белгородка печёт хлеб участникам спецоперации

Posted 24 октября, 16:16
Published 24 октября, 16:16
Modified 24 октября, 16:18
Updated 24 октября, 16:18
Мать семерых детей Елена Мануэл печёт хлеб для участников спецоперации. Три года назад жительница Белгорода устроилась на работу в пекарню при храме Покрова Пресвятой Богородицы.
Женщина пришла в храм помолиться, однако батюшка предложил ей работу. Туда требовался пекарь, которого долгое время найти не могли. Настоятель храма иеромонах Ефрем Марковский поделился, что они освоили древние рецепты, «как раньше в монастырях пекли».
Когда началась спецоперация, храм начал собирать вещи для военнослужащих и беженцев. Елена не осталась в стороне и решила выпекать для участников СВО, пишет издание.
«Чем я могу помочь? Тем, что я могу выпекать. Если бы могла вязать, шить, я бы шила, вязала. Я умею печь. Могу пригодиться в этом деле», — рассказывает белгородка.
Теперь Елена ежедневно выпекает для военнослужащих по 200 пирожков. За эту помощь в марте ей вручили благодарственное письмо, которое подписал командующий группировкой войск «Запад» Евгений Никифоров.