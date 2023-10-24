Многодетная белгородка печёт хлеб участникам спецоперации

Женщина пришла в храм помолиться, однако батюшка предложил ей работу. Туда требовался пекарь, которого долгое время найти не могли. Настоятель храма иеромонах Ефрем Марковский поделился, что они освоили древние рецепты, «как раньше в монастырях пекли».