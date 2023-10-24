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Posted 24 октября, 16:16

Published 24 октября, 16:16

Modified 24 октября, 16:18

Updated 24 октября, 16:18

Многодетная белгородка печёт хлеб участникам спецоперации

Многодетная белгородка печёт хлеб участникам спецоперации

24 октября 2023, 16:16
Фото: Midjourney
Елена Мануэл уже три года работает в пекарне при храме. После начала СВО женщина решила помогать военнослужащим, поэтому занялась выпечкой хлеба для них. Сюжет опубликовала «Российская газета».
Сюжет
СВО

Мать семерых детей Елена Мануэл печёт хлеб для участников спецоперации. Три года назад жительница Белгорода устроилась на работу в пекарню при храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Женщина пришла в храм помолиться, однако батюшка предложил ей работу. Туда требовался пекарь, которого долгое время найти не могли. Настоятель храма иеромонах Ефрем Марковский поделился, что они освоили древние рецепты, «как раньше в монастырях пекли».

Когда началась спецоперация, храм начал собирать вещи для военнослужащих и беженцев. Елена не осталась в стороне и решила выпекать для участников СВО, пишет издание.

«Чем я могу помочь? Тем, что я могу выпекать. Если бы могла вязать, шить, я бы шила, вязала. Я умею печь. Могу пригодиться в этом деле», — рассказывает белгородка.

Теперь Елена ежедневно выпекает для военнослужащих по 200 пирожков. За эту помощь в марте ей вручили благодарственное письмо, которое подписал командующий группировкой войск «Запад» Евгений Никифоров.

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#Общество#Белгородская область#Помощь#Хлеб#Военнослужащие#Белгород#Наталья Корявых#СВО
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