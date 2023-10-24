Мэрия Белгорода заплатила за несуществующие товары при установке зимнего комплекса

К примеру, городские власти необоснованно оплатили компании БСО за непоставленные товары и невыполненные работы по поставке и установке мобильного зимнего комплекса на Соборной площади 12,2 млн рублей. Ещё 2,6 млн рублей было необоснованно оплачено по устройству основания ледового катка в Центральном парке, 4,3 млн рублей — по ремонту дворов, а также 300 тысяч рублей — по ремонту фонтана на Свято-Троицком бульваре.