Мэрия Белгорода заплатила за несуществующие товары при установке зимнего комплекса

Posted 24 октября, 07:29
Published 24 октября, 07:29
Modified 24 октября, 07:29
Updated 24 октября, 07:29
Белгородская облдума приняла к сведению годовой отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты (КСП) области по итогам 2022 года. В документе указано, что специалисты ведомства при проверке работы мэрии областного центра установили отсутствие надлежащего контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
К примеру, городские власти необоснованно оплатили компании БСО за непоставленные товары и невыполненные работы по поставке и установке мобильного зимнего комплекса на Соборной площади 12,2 млн рублей. Ещё 2,6 млн рублей было необоснованно оплачено по устройству основания ледового катка в Центральном парке, 4,3 млн рублей — по ремонту дворов, а также 300 тысяч рублей — по ремонту фонтана на Свято-Троицком бульваре.
При ремонте детской школы искусств №1 эксперты установили факты необоснованного принятия и оплаты невыполненных работ, завышенной стоимости материалов на 4,4 млн рублей, а также неправомерного завышения стоимости работ на 3 млн рублей.
При реализации инициативных проектов и мероприятий по благоустройству общественных территорий Белгорода необоснованно городские власти приняли и оплатили невыполненные работы на 2,6 млн рублей (возмещены в ходе проверки).
Обнаружили нарушения при начислении зарплат на 1,6 млн рублей, а также использовании средств при реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в сумме 2,6 млн рублей.
Экс-мэру Белгорода Антону Иванову внесли представление. Материалы проверки направили в правоохранительные органы. По итогам возбудили три уголовных дела.