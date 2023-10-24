Компания-владелец белгородского «Сити Молла» требует 3 млн рублей с «МВидео»

Притом для «Южного полюса», у которого, по данным сервиса «Спарк», чистая прибыль за 2022 год составила более 237 миллионов, эта сумма будет небольшой. А вот у М.Видео из-за санкций и других ограничений этот же год выдался не очень — компания ушла в минус 7,2 млрд.