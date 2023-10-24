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Posted 24 октября, 05:49

Published 24 октября, 05:49

Modified 24 октября, 05:49

Updated 24 октября, 05:49

суд

Компания-владелец белгородского «Сити Молла» требует 3 млн рублей с «МВидео»

24 октября 2023, 05:49
Фото: 1MI
суд

Белгородская компания подала в суд на «М.Видео»

Соответствующее исковое заявление появилось на сайте Арбитражного суда Белгородской области.

Иск на М.Видео подала компания «Южный полюс» — владелец «Сити Молла». За что магазину электроники придётся заплатить почти 3,4 млн рублей — не уточняется, но истец потребовал ещё неустойку в размере 419 тысяч рублей.

Притом для «Южного полюса», у которого, по данным сервиса «Спарк», чистая прибыль за 2022 год составила более 237 миллионов, эта сумма будет небольшой. А вот у М.Видео из-за санкций и других ограничений этот же год выдался не очень — компания ушла в минус 7,2 млрд.

Напомним, во владении компании «Южный полюс» не только МТРК «Сити Молл», но и три земельных участка. Сама организация принадлежит фирме «Крит», владельцами которой являются дочь бывшего губернатора региона Ольга Савченко и дочь самого богатого человека в области Владимира Зотова — Лина Зотова.

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#Новости Белгорода#Эксклюзив#Сити молл#Белгород#Иск#Екатерина Никулина#М.видео#Белгородский бизнес#Южный полюс
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