Компания-владелец белгородского «Сити Молла» требует 3 млн рублей с «МВидео»

Posted 24 октября, 05:49
Published 24 октября, 05:49
Modified 24 октября, 05:49
Updated 24 октября, 05:49
Иск на М.Видео подала компания «Южный полюс» — владелец «Сити Молла». За что магазину электроники придётся заплатить почти 3,4 млн рублей — не уточняется, но истец потребовал ещё неустойку в размере 419 тысяч рублей.
Притом для «Южного полюса», у которого, по данным сервиса «Спарк», чистая прибыль за 2022 год составила более 237 миллионов, эта сумма будет небольшой. А вот у М.Видео из-за санкций и других ограничений этот же год выдался не очень — компания ушла в минус 7,2 млрд.
Напомним, во владении компании «Южный полюс» не только МТРК «Сити Молл», но и три земельных участка. Сама организация принадлежит фирме «Крит», владельцами которой являются дочь бывшего губернатора региона Ольга Савченко и дочь самого богатого человека в области Владимира Зотова — Лина Зотова.