Как губкинских дошколят знакомят с особенностями горняцких специальностей

— Программа детского сада предусматривает знакомство с такими профессиями, как врач, повар, парикмахер, продавец. А вот изучение горняцких специальностей в дошкольное образование не заложено, — пояснила заведующая детским садом № 19 «Светлячок» Инна Куринских. — У многих ребятишек родители работают на градообразующих предприятиях. И наш проект как раз позволит интересно рассказать, чем занимаются на комбинатах их папы и мамы, в чём изюминки специальностей, для чего они нужны. Возможно, кто-то из детей захочет стать водителем БелАЗа или машинистом электровоза.