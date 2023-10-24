Как губкинских дошколят знакомят с особенностями горняцких специальностей

Posted 24 октября, 11:27
Published 24 октября, 11:27
Modified 24 октября, 12:35
Updated 24 октября, 12:35
Дошкольники начали изучать нужные в городе профессии и побывали на экскурсии в Губкинском горно-политехническом колледже.
Почувствовать себя машинистом локомотива или водителем БелАЗа легко: рычаги, пульт управления и прочие атрибуты, как у настоящего транспорта, а на экране тренажёра — дорога и маршрут. Всё приближено к реальным условиям. Так учатся управлению различной техникой студенты Губкинского горно-политехнического колледжа. Но сегодня необычное занятие: «за рулём» — дошколята.
— Понравилось сидеть в кабине БелАЗа и крутить большой руль. А ещё мне разрешили поуправлять электровозом и бульдозером. Так здорово! — с восторгом делится впечатлениями шестилетний Арсений Старастенко.
А Вике Воробьёвой представилась возможность увидеть, как примерно выглядит рабочее место папы — машиниста экскаватора Лебединского ГОКа.
— У него экскаватор жёлтый или голубой, я не спрашивала. Но знаю, что работать папе нужно очень долго, чтобы добыть железную руду и загрузить её. Теперь я понимаю, что это нелегко, — рассказала девочка.
Экскурсия для дошколят в лаборатории колледжа — часть уникального проекта «Шаг за шагом в мир профессий». Его авторы — педагоги детского сада «Светлячок» — стали победителями конкурса Металлоинвеста «Вместе! С моим городом» и получили грант.
— Программа детского сада предусматривает знакомство с такими профессиями, как врач, повар, парикмахер, продавец. А вот изучение горняцких специальностей в дошкольное образование не заложено, — пояснила заведующая детским садом № 19 «Светлячок» Инна Куринских. — У многих ребятишек родители работают на градообразующих предприятиях. И наш проект как раз позволит интересно рассказать, чем занимаются на комбинатах их папы и мамы, в чём изюминки специальностей, для чего они нужны. Возможно, кто-то из детей захочет стать водителем БелАЗа или машинистом электровоза.
Инициатива детского сада нашла поддержку у коллектива горно-политехнического колледжа. В этом году в учебном заведении запустили программу ранней профориентации. Педагоги вместе со студентами приготовили для малышей познавательную программу с подвижными играми, загадками и творческими заданиями.
— Конечно, мы подстраивали программу под возраст ребятишек, но работать было легко: они быстро впитывают информацию и очень любознательные. Иногда даже удивляли неординарными вопросами, которые заставляли нас, сотрудников колледжа, хорошенько задуматься, — с улыбкой отметила руководитель структурного подразделения Губкинского горно-политехнического колледжа Елена Углицкая. — Планируем этот опыт тиражировать и начать работать с другими детскими садами.