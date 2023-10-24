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Posted 24 октября, 11:27

Published 24 октября, 11:27

Modified 24 октября, 12:35

Updated 24 октября, 12:35

Дети

Как губкинских дошколят знакомят с особенностями горняцких специальностей

24 октября 2023, 11:27
Фото: пресс-служба УКК АО "Лебединский ГОК"
Дети
Даже далеко не каждый взрослый понимает, как добывают руду, что делает машинист экскаватора и чем отличается тепловоз от электровоза. А воспитанники детского сада № 19 «Светлячок» в Губкине теперь знают!

Дошкольники начали изучать нужные в городе профессии и побывали на экскурсии в Губкинском горно-политехническом колледже.

ДетиДети
Дети
Фото: пресс-служба УКК АО "Лебединский ГОК"

Покрутить руль БелАЗа

Почувствовать себя машинистом локомотива или водителем БелАЗа легко: рычаги, пульт управления и прочие атрибуты, как у настоящего транспорта, а на экране тренажёра — дорога и маршрут. Всё приближено к реальным условиям. Так учатся управлению различной техникой студенты Губкинского горно-политехнического колледжа. Но сегодня необычное занятие: «за рулём» — дошколята.

— Понравилось сидеть в кабине БелАЗа и крутить большой руль. А ещё мне разрешили поуправлять электровозом и бульдозером. Так здорово! — с восторгом делится впечатлениями шестилетний Арсений Старастенко.

А Вике Воробьёвой представилась возможность увидеть, как примерно выглядит рабочее место папы — машиниста экскаватора Лебединского ГОКа.

— У него экскаватор жёлтый или голубой, я не спрашивала. Но знаю, что работать папе нужно очень долго, чтобы добыть железную руду и загрузить её. Теперь я понимаю, что это нелегко, — рассказала девочка.

ДетиДети
Дети
Фото: пресс-служба УКК АО "Лебединский ГОК"

Что делает горняк?

Экскурсия для дошколят в лаборатории колледжа — часть уникального проекта «Шаг за шагом в мир профессий». Его авторы — педагоги детского сада «Светлячок» — стали победителями конкурса Металлоинвеста «Вместе! С моим городом» и получили грант.

— Программа детского сада предусматривает знакомство с такими профессиями, как врач, повар, парикмахер, продавец. А вот изучение горняцких специальностей в дошкольное образование не заложено, — пояснила заведующая детским садом № 19 «Светлячок» Инна Куринских. — У многих ребятишек родители работают на градообразующих предприятиях. И наш проект как раз позволит интересно рассказать, чем занимаются на комбинатах их папы и мамы, в чём изюминки специальностей, для чего они нужны. Возможно, кто-то из детей захочет стать водителем БелАЗа или машинистом электровоза.

ДетиДети
ДетиДети
Дети
Фото: пресс-служба УКК АО "Лебединский ГОК"

Нашли поддержку

Инициатива детского сада нашла поддержку у коллектива горно-политехнического колледжа. В этом году в учебном заведении запустили программу ранней профориентации. Педагоги вместе со студентами приготовили для малышей познавательную программу с подвижными играми, загадками и творческими заданиями.

— Конечно, мы подстраивали программу под возраст ребятишек, но работать было легко: они быстро впитывают информацию и очень любознательные. Иногда даже удивляли неординарными вопросами, которые заставляли нас, сотрудников колледжа, хорошенько задуматься, — с улыбкой отметила руководитель структурного подразделения Губкинского горно-политехнического колледжа Елена Углицкая. — Планируем этот опыт тиражировать и начать работать с другими детскими садами.

ДетиДети
Дети
Фото: пресс-служба УКК АО "Лебединский ГОК"
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#Белгородская область#Лебединский ГОК#Новости Белгорода#Рабочее место#Профориентация#Белгород#Горняк#Профессии#Экскурсии#Екатерина Никулина
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