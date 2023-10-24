Из артиллерии и миномётов ВСУ атаковали Белгородскую область

В Белгородском районе по Журавлёвке, Солнцевке, Щетиновке и Красному Хутору ударили из артиллерии — 15 прилётов. В Солнцевке ВСУ сбросили одно взрывное устройство с беспилотника. В Волоконовском районе противник атаковал хутор Старый — 17 гранатомётных выстрелов и шесть миномётных снарядов.