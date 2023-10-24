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Posted 24 октября, 07:56

Published 24 октября, 07:56

Modified 24 октября, 07:58

Updated 24 октября, 07:58

ВСУ за сутки нанесли более 50 ударов по белгородскому приграничью

Из артиллерии и миномётов ВСУ атаковали Белгородскую область

24 октября 2023, 07:56
Фото: 1MI

ВСУ за сутки нанесли более 50 ударов по белгородскому приграничью

Под удары противника попали пять районов региона. Обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Белгородская область 23 октября вновь подверглась обстрелам ВСУ. Противник нанёс свыше 40 ударов по приграничным районам. Обошлось без разрушений. Никто не пострадал.

В Белгородском районе по Журавлёвке, Солнцевке, Щетиновке и Красному Хутору ударили из артиллерии — 15 прилётов. В Солнцевке ВСУ сбросили одно взрывное устройство с беспилотника. В Волоконовском районе противник атаковал хутор Старый — 17 гранатомётных выстрелов и шесть миномётных снарядов.

В Грайворонском горокруге ПВО сбила БПЛА самолётного типа над селом Казачья Лисица. Накануне о сбитом над Белгородской областью беспилотнике сообщали и в Минобороны. В Краснояружском районе под артобстрел попала окраина Вязового. Зафиксирован один прилёт.

В Шебекинском горокруге под огнём миномётов оказались хутор Панков, Новая Таволжанка, хутор Марьино, Ленинский и хутор Балки. В населённых пунктах насчитали 11 прилётов.

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