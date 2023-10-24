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Posted 24 октября, 12:15

Published 24 октября, 12:15

Modified 24 октября, 12:17

Updated 24 октября, 12:17

Гладков: в Белгородской области ещё три библиотеки станут модельными

Гладков: в Белгородской области ещё три библиотеки станут модельными

24 октября 2023, 12:15
Фото: 1MI
В регионе кардинально обновятся ещё три библиотеки. Гранты получили учреждения в Борисовском и Белгородском районе, а также в Яковлевском округе. В настоящий момент в Белгородской области насчитывается 13 модельных библиотек.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Минкульт России подвёл итоги конкурса по распределению денежных средств на строительство модельных библиотек. Исходя из результатов распределения следует, что в регионе обновят ещё три библиотеки.

Изменения затронут Грузсчанскую библиотеку в Борисовском районе, Алексеевскую сельскую библиотеку в Яковлевском округе и библиотеку в Таврово Белгородского района.

Очень рад этому событию, уверен, что жителям после завершения работ по итогам года понравятся преобразившиеся библиотеки. Я уже много рассказывал, если не ошибаюсь, у нас уже 13 суперсовременных библиотек, в которых увеличилось больше чем на четверть количество посетителей после капитального ремонта.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в октябре в регионе открыли четыре модельные библиотеки. В рамках нацпроекта «Культура» в эксплуатацию ввели объекты в Чернянском, Корочанском районах, а также в Прохоровке и Белгороде.

Гладков рассказал об открытии в Белгородской области ещё четырёх модельных библиотек
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