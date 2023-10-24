Гладков: в Белгородской области ещё три библиотеки станут модельными

Posted 24 октября, 12:15
Published 24 октября, 12:15
Modified 24 октября, 12:17
Updated 24 октября, 12:17
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Минкульт России подвёл итоги конкурса по распределению денежных средств на строительство модельных библиотек. Исходя из результатов распределения следует, что в регионе обновят ещё три библиотеки.
Изменения затронут Грузсчанскую библиотеку в Борисовском районе, Алексеевскую сельскую библиотеку в Яковлевском округе и библиотеку в Таврово Белгородского района.
Очень рад этому событию, уверен, что жителям после завершения работ по итогам года понравятся преобразившиеся библиотеки. Я уже много рассказывал, если не ошибаюсь, у нас уже 13 суперсовременных библиотек, в которых увеличилось больше чем на четверть количество посетителей после капитального ремонта.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в октябре в регионе открыли четыре модельные библиотеки. В рамках нацпроекта «Культура» в эксплуатацию ввели объекты в Чернянском, Корочанском районах, а также в Прохоровке и Белгороде.