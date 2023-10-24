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Posted 24 октября, 11:14

Published 24 октября, 11:14

Modified 24 октября, 11:16

Updated 24 октября, 11:16

Гладков рассказал о ремонте дороги, на которую жаловались белгородцы

Гладков рассказал о ремонте дороги, на которую жаловались белгородцы

24 октября 2023, 11:14
Фото: 1MI
В регионе завершают ремонт дорожного полотна на границе Прохоровского и Корочанского районов. Дорожники приводят в порядок участок протяжённостью почти 14 км. К работам подрядчик приступил осенью прошлого года.
Сюжет
Дороги

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о ремонте дороги, на которую массово жаловались белгородцы. Работы на участке на границе Прохоровского и Корочанского районов практически завершились. Ремонтировать дорожное полотно на дороге Долгое — Александровка — Казачье подрядчик начал осенью прошлого года.

Как сообщается, протяжённость участка составляет почти 14 км. В нормативное состояние привели уже 11,6 км. Деньги на ремонтные работы выделили из областного бюджета. Контракт заключили с компанией «Автодорстрой-подрядчик».

Дорожники срезали верхний изношенный слой покрытия, уложили два новых слоя асфальтобетона. Затем они укрепили обочины по всему участку.

Указанную дорогу активно используют сельхозпредприятия — перевозят свои грузы. За десять лет полотно существенно износилось, и это мешало производителям работать более эффективно. Более того, на этот участок неоднократно поступали жалобы.

Много было жалоб. Надеюсь, что сегодня в немножко пасмурное осеннее утро создастся хорошее настроение у жителей этих районов и у тех, кто пользуется этими дорогами.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также в региональном правительстве добавили, что понимают важность продовольственной безопасности России, поэтому аграриям оказывают всестороннюю поддержку. Это касается в том числе и ремонта дорог.

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