«Достойное» предложение: белгородскому паралимпийцу предложили работу за 8 тысяч

Posted 24 октября, 09:36
Published 24 октября, 09:36
Modified 24 октября, 09:38
Updated 24 октября, 09:38
Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к главе региона обратилась Ольга Кожемякина, жена паралимпийца Андрея Кожемякина. Она сообщила, что после завершения его спортивной карьеры, он неоднократно предлагал свою кандидатуру тренером в адаптивном виде спорта по пулевой стрельбе, но ответных предложений не получал. Первую вакансию ему предложили только спустя полтора месяца.
«Одно единственное предложение и, на взгляд руководителя, достойное. Знаете, какое? Помощником тренера на полставки за восемь тысяч рублей», — рассказала жена паралимпийца.
Губернатор Вячеслав Гладков ответил на обращение женщины. Он ответил, что знает её мужа и считает его замечательным человеком. Однако ответил, что подобной низкой зарплаты в регионе нет.
Я уверен, что главные его успехи ещё впереди. Но всё-таки у нас нет таких заработных плат — по восемь тысяч рублей. Знаю, что у Андрея есть постоянная работа сейчас, и что ему поступило ещё несколько предложений. Доход формируется из нескольких составляющих. Согласен, что, наверное, не самая идеальная зарплата у нас в системе бюджетной, хотелось, чтобы люди получали больше. Но мы стараемся и по возможности будем повышать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона предложил чемпиону Андрею Кожемякину несколько вариантов, чтобы сохранить доход в семье. Например, уволиться с нынешней работы и перейти на постоянную в центр, либо же остаться на прежней работе и подрабатывать тренером.
Кроме этого, Вячеслав Гладков поручил министру спорта области Наталье Жигаловой встретиться с Андреем Кожемякиным и обсудить всю ситуацию.
Напомним, что Кожемякин — многократный чемпион России, чемпион Европы и мира, мастер спорта международного класса, а также член Паралимпийской сборной России по пулевой стрельбе. Белгородец завершил карьеру спортсмена в августе 2023 года. Работает он в региональном управлении МЧС.