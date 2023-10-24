«Достойное» предложение: белгородскому паралимпийцу предложили работу за 8 тысяч

Белгородскому паралимпийцу предлагают низкую зарплату за работу тренером

Андрей Кожемякин завершил свою карьеру спортсмена летом 2023 года и решил тренировать детей. Но предложение ему поступило только одно: с оплатой в восемь тысяч рублей. Разобраться в несправедливой ситуации захотела его жена Ольга: она обратилась к главе региона с возмущением.

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