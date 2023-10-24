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Posted 24 октября, 12:06

Published 24 октября, 12:06

Modified 24 октября, 12:08

Updated 24 октября, 12:08

Диетолог Соломатина рассказала о вызывающих зависимость продуктах

Диетолог Соломатина рассказала о вызывающих зависимость продуктах

24 октября 2023, 12:06
Фото: 1MI
Эксперт объяснила, какие продукты могут вызывать у людей зависимость и назвала причины. Некоторые продукты вызывают чувство лёгкой эйфории. В их числе фастфуд, красное вино и даже сыр, пишет «Росбалт».

Диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, которые вызывают зависимость. Дело в том, что высокоэнергетическая еда вызывает у человека привыкание, потому что соль, глюконат натрия, крахмал и сахар стимулируют гормоны удовольствия.

Как отмечает эксперт, зависимость у человека, в первую очередь, вызывают газировка, чипсы, фастфуд, кондитерские изделия и копчёная колбаса. Содержащаяся в такой еде соль и другие элементы стимулируют гормоны удовольствия, вызывая лёгкий наркотический эффект. Газировка, например, раздражает стенки желудка, попадает в кровь и даёт человеку энергию фактически мгновенно. Аналогично с чипсами, фастфудом, пишет издание со ссылкой на NEWS.ru.

Также специалист напомнила, что сахар быстро повышает уровень глюкозы в крови, но в сладкой воде этот процесс проходит ещё быстрее. Интересно, что лёгкую эйфорию могут вызвать и некоторые натуральные продукты, например, красное вино и даже сыр.

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#Здоровье#Продукты#Россия#Эксперт#Еда#Наталья Корявых#Диетолог#Зависимость
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