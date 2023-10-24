Диетолог Соломатина рассказала о вызывающих зависимость продуктах

Posted 24 октября, 12:06
Published 24 октября, 12:06
Modified 24 октября, 12:08
Updated 24 октября, 12:08
Диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, которые вызывают зависимость. Дело в том, что высокоэнергетическая еда вызывает у человека привыкание, потому что соль, глюконат натрия, крахмал и сахар стимулируют гормоны удовольствия.
Как отмечает эксперт, зависимость у человека, в первую очередь, вызывают газировка, чипсы, фастфуд, кондитерские изделия и копчёная колбаса. Содержащаяся в такой еде соль и другие элементы стимулируют гормоны удовольствия, вызывая лёгкий наркотический эффект. Газировка, например, раздражает стенки желудка, попадает в кровь и даёт человеку энергию фактически мгновенно. Аналогично с чипсами, фастфудом, пишет издание со ссылкой на NEWS.ru.
Также специалист напомнила, что сахар быстро повышает уровень глюкозы в крови, но в сладкой воде этот процесс проходит ещё быстрее. Интересно, что лёгкую эйфорию могут вызвать и некоторые натуральные продукты, например, красное вино и даже сыр.