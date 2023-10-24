Диетолог Соломатина рассказала о вызывающих зависимость продуктах

Как отмечает эксперт, зависимость у человека, в первую очередь, вызывают газировка, чипсы, фастфуд, кондитерские изделия и копчёная колбаса. Содержащаяся в такой еде соль и другие элементы стимулируют гормоны удовольствия, вызывая лёгкий наркотический эффект. Газировка, например, раздражает стенки желудка, попадает в кровь и даёт человеку энергию фактически мгновенно. Аналогично с чипсами, фастфудом, пишет издание со ссылкой на NEWS.ru.