Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 14:37

Published 24 октября, 14:37

Modified 24 октября, 14:39

Updated 24 октября, 14:39

В Белгороде узаконили памятник «Сын полка»

Депутатов при установке не спросили: памятник «Сын полка» признали законным

24 октября 2023, 14:37
Фото: 1MI

В Белгороде узаконили памятник «Сын полка»

Его установили в 2020 году на Харгоре в областном центре. При этом соответствующего решения депутаты горсовета ранее не принимали.

Как рассказала руководитель управления культуры администрации Белгорода Ольга Лесных, в 2020 году на территории храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в областном центре установили памятник «Сын полка». При его установке решение горсовета не принималось.

Лесных добавила, что вопрос об увековечении памяти о юных героях Великой Отечественной войны рассмотрели на заседании комиссии. По итогам она приняла решение увековечить память и признать данное место установки.

Ответственность за сохранение, текущее содержание и ремонт памятника возложили на местную религиозную организацию православный Приход храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии Белгородской и Старооскольской Епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата.

Напомним, в 2022 году горсовет представил список незаконно установленных памятников. Среди них был и «Сын полка». А в апреле текущего года в Белгороде решили узаконить установленный с проблемами памятник поэту Сергею Есенину. Аналогично хотели поступить с памятником Герою России Юрию Чумаку.

Установленный в 2020 году памятник «Сын полка» в Белгороде хотят узаконить
Узнать подробнее
Читайте также:
«Убийца с детским лицом» и «Сын полка»: о самом юном бойце белгородской самообороныВ Белгородской области открыли памятник подорвавшемуся на мине сыну полкаВ Белгороде торжественно открыли памятник детям войны «Сын полка»
#Храм#Великая Отечественная война#Памятник#Новости Белгорода#Память#Белгород#Кристина Семенчук#Сын полка
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 13:47
«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
Сегодня, 15:00
Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
Сегодня, 11:20
В небе над Белгородом было громко
Сегодня, 14:27
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
Сегодня, 06:46
«Другая деятельность» ВС РФ: громкий взрыв над Белгородом не связан с работой ПВО
Сегодня, 14:40