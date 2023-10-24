Депутатов при установке не спросили: памятник «Сын полка» признали законным

Напомним, в 2022 году горсовет представил список незаконно установленных памятников. Среди них был и «Сын полка». А в апреле текущего года в Белгороде решили узаконить установленный с проблемами памятник поэту Сергею Есенину. Аналогично хотели поступить с памятником Герою России Юрию Чумаку.