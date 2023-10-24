Депутатов при установке не спросили: памятник «Сын полка» признали законным

Posted 24 октября, 14:37
Published 24 октября, 14:37
Modified 24 октября, 14:39
Updated 24 октября, 14:39
Как рассказала руководитель управления культуры администрации Белгорода Ольга Лесных, в 2020 году на территории храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в областном центре установили памятник «Сын полка». При его установке решение горсовета не принималось.
Лесных добавила, что вопрос об увековечении памяти о юных героях Великой Отечественной войны рассмотрели на заседании комиссии. По итогам она приняла решение увековечить память и признать данное место установки.
Ответственность за сохранение, текущее содержание и ремонт памятника возложили на местную религиозную организацию православный Приход храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии Белгородской и Старооскольской Епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата.
Напомним, в 2022 году горсовет представил список незаконно установленных памятников. Среди них был и «Сын полка». А в апреле текущего года в Белгороде решили узаконить установленный с проблемами памятник поэту Сергею Есенину. Аналогично хотели поступить с памятником Герою России Юрию Чумаку.