Дело «Белагромаш-Сервис» и любитель крымского вина в мэрии: итоги вторника

Posted 24 октября, 15:30
Published 24 октября, 15:30
Modified 24 октября, 15:30
Updated 24 октября, 15:30
В феврале московская компания подала иск в арбитражный суд на «Белагромаш» с требованием взыскать более 96 млн рублей. Белгородская компания, производящая сельскохозяйственную технику, проиграла суд «Росагролизингу», который требовал признать договоры купли-продажи недействительными. Выяснилось, что «Белагромаш» продал в лизинг технику, но реально её не поставил.
По известным данным, группа лиц захотела завладеть деньгами московской компании и предоставила документы о намерениях трёх ООО заключить договоры лизинга. Поставщиком указали «Белагромаш-Сервис», и гендиректор компании, депутат горсовета Артём Рязанов подписал к договору спецификации о поставках сельхозтехники в адрес лизингополучателей.
Вывоза обещанных машин так и не было, но «Росагролизинг» всё же перевёл на счёт поставщика 96 млн 123 тыс. 870 рублей. Теперь белгородской компании предстоит выплатить эти деньги обратно. Или попытаться оспорить решение суда в вышестоящей инстанции.
Журналист Бел.Ру связался с руководителем «Белагромаш-Сервиса», но тот не захотел комментировать произошедшее.
Андрей Черниченко пару дней назад приехал в Белгородскую область, чтобы занять пост советника мэра. Редакция Бел.Ру решила изучить личную страницу чиновника в соцсетях и узнать, что он из себя представляет.
Так, известно, что Черниченко зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте» в 2019 году. В этом же году мужчина опубликовал свой первый пост: флаг Симферополя. Уже тогда чиновник реагировал на комментарии жителей.
Часто в соцсетях Черниченко публиковал фотографии с крымским вином и урожаем, который появлялся благодаря его жене, не реже отчитывался и о проделанной работе.
Возможно, именно мэр Валентин Демидов пригласил Черниченко на работу в Белгород: нынешний мэр занимал пост главы Симферополя с апреля 2021 года по январь 2022 года. О том, что чиновник меняет место работы, он сообщил на своей личной странице. Жители Крыма желали ему удачи и сожалели, что из Крыма «уезжают лучшие».
Напомним, что перейти на работу в мэрию Белгорода может и другой чиновник из Симферополя — Юрий Тур.
В среду днём белгородцев ждёт мокрый снег и дожди, а в ночное время территорию региона накроет туман. При этом, синоптики обещают и сильный ветер — порывы достигнут 15-17 м/с.
Температура воздуха тоже не особо порадует: ночью столбик термометра опустится до 0 °С…+5 °С, днём же воздух незначительно прогреется до +10 °С.
Отметим, что погода на этой неделе будет переменчивой. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что хоть в Белгороде температура воздуха и поднялась до +18°С, сохранится это ненадолго.
На этой недели ночами ожидаются заморозки, днём воздух будет ненамного прогреваться. В конце октября максимальная температура может составить +2°С.