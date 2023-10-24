Дело «Белагромаш-Сервис» и любитель крымского вина в мэрии: итоги вторника

Возможно, именно мэр Валентин Демидов пригласил Черниченко на работу в Белгород: нынешний мэр занимал пост главы Симферополя с апреля 2021 года по январь 2022 года. О том, что чиновник меняет место работы, он сообщил на своей личной странице. Жители Крыма желали ему удачи и сожалели, что из Крыма «уезжают лучшие».