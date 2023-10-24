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Posted 24 октября, 15:30

Published 24 октября, 15:30

Modified 24 октября, 15:30

Updated 24 октября, 15:30

Дело «Белагромаш-Сервис» и любитель крымского вина в мэрии: итоги вторника

Дело «Белагромаш-Сервис» и любитель крымского вина в мэрии: итоги вторника

24 октября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Сегодня, 24 октября, жители Белгородской области обсуждали продажу техники, которая привела к судам, а также лучше узнавали нового советника мэра Белгорода, прибывшего из Симферополя. Кроме этого, синоптики пообещали мокрый снег и туман в среду. Подробнее — в материале Бел.Ру.

«Белагромаш-Сервис» продал технику в лизинг только на бумаге

В феврале московская компания подала иск в арбитражный суд на «Белагромаш» с требованием взыскать более 96 млн рублей. Белгородская компания, производящая сельскохозяйственную технику, проиграла суд «Росагролизингу», который требовал признать договоры купли-продажи недействительными. Выяснилось, что «Белагромаш» продал в лизинг технику, но реально её не поставил.

По известным данным, группа лиц захотела завладеть деньгами московской компании и предоставила документы о намерениях трёх ООО заключить договоры лизинга. Поставщиком указали «Белагромаш-Сервис», и гендиректор компании, депутат горсовета Артём Рязанов подписал к договору спецификации о поставках сельхозтехники в адрес лизингополучателей.

Вывоза обещанных машин так и не было, но «Росагролизинг» всё же перевёл на счёт поставщика 96 млн 123 тыс. 870 рублей. Теперь белгородской компании предстоит выплатить эти деньги обратно. Или попытаться оспорить решение суда в вышестоящей инстанции.

Журналист Бел.Ру связался с руководителем «Белагромаш-Сервиса», но тот не захотел комментировать произошедшее.

Техника-призрак? «Белагромаш-Сервис» выплатит 96 млн за несуществующие поставки
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Что известно о новом советнике мэра Белгорода?

Андрей Черниченко пару дней назад приехал в Белгородскую область, чтобы занять пост советника мэра. Редакция Бел.Ру решила изучить личную страницу чиновника в соцсетях и узнать, что он из себя представляет.

Так, известно, что Черниченко зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте» в 2019 году. В этом же году мужчина опубликовал свой первый пост: флаг Симферополя. Уже тогда чиновник реагировал на комментарии жителей.

Часто в соцсетях Черниченко публиковал фотографии с крымским вином и урожаем, который появлялся благодаря его жене, не реже отчитывался и о проделанной работе.

Возможно, именно мэр Валентин Демидов пригласил Черниченко на работу в Белгород: нынешний мэр занимал пост главы Симферополя с апреля 2021 года по январь 2022 года. О том, что чиновник меняет место работы, он сообщил на своей личной странице. Жители Крыма желали ему удачи и сожалели, что из Крыма «уезжают лучшие».

Напомним, что перейти на работу в мэрию Белгорода может и другой чиновник из Симферополя — Юрий Тур.

Крымские вина и приветы Демидову: изучили профиль в ВК нового чиновника Белгорода
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Резкое похолодание и мокрый снег

В среду днём белгородцев ждёт мокрый снег и дожди, а в ночное время территорию региона накроет туман. При этом, синоптики обещают и сильный ветер — порывы достигнут 15-17 м/с.

Температура воздуха тоже не особо порадует: ночью столбик термометра опустится до 0 °С…+5 °С, днём же воздух незначительно прогреется до +10 °С.

Отметим, что погода на этой неделе будет переменчивой. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что хоть в Белгороде температура воздуха и поднялась до +18°С, сохранится это ненадолго.

На этой недели ночами ожидаются заморозки, днём воздух будет ненамного прогреваться. В конце октября максимальная температура может составить +2°С.

Мокрый снег, туман и сильный ветер: какая погода ждёт белгородцев в среду?
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