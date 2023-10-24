Белгородский СК возбудил уголовное дело после смерти маленькой девочки в огне

Как установило следствие, утром 23 октября в жилом доме начался пожар. Погибли маленькая девочка и её бабушка. Дедушка малышки пострадал. Также стало известно, что очаг возгорания был на кухне там, где находится газовая плита. Точные причины пожара пока устанавливают эксперты.