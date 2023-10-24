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Posted 24 октября, 14:50

Published 24 октября, 14:50

Modified 24 октября, 14:52

Updated 24 октября, 14:52

последствия пожара в Ровеньском районе

Белгородский СК возбудил уголовное дело после смерти маленькой девочки в огне

24 октября 2023, 14:50
Фото: СУ СК по Белгородской области
последствия пожара в Ровеньском районе
В селе Свистовка Ровеньского района в огне погибли пожилая женщина и её 4-летняя внучка. Дедушка девочки пострадал. Правоохранители расследуют случившуюся трагедию, сообщили в региональном следкоме.
Сюжет
Пожар

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Это произошло после гибели в огне 4-летней девочки и её 64-летней бабушки. Трагедия случилась в селе Свистовка Ровеньского района.

Как установило следствие, утром 23 октября в жилом доме начался пожар. Погибли маленькая девочка и её бабушка. Дедушка малышки пострадал. Также стало известно, что очаг возгорания был на кухне там, где находится газовая плита. Точные причины пожара пока устанавливают эксперты.

Следователи осмотрели место происшествия. Пока правоохранители допрашивают свидетелей. Назначены соответствующие судебные экспертизы.

Напомним, ранее в результате пожара в сарае погиб мужчина 1987 года рождения. Трагедия случилась в Волоконовском районе. Подробности ЧП не уточнялись.

последствия пожара в Ровеньском районепоследствия пожара в Ровеньском районе
последствия пожара в Ровеньском районе
Фото: СУ СК по Белгородской области
Сгорела вместе с бабушкой: девочка четырёх лет погибла в пожаре в белгородском селе
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#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Возгорание#Уголовное дело#Следственный комитет#Погибшие#Ровеньский район#Белгород#Наталья Корявых
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