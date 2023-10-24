Белгородке удалось перепеть звезду Варвару в шоу на Первом канале

Posted 24 октября, 07:46
Published 24 октября, 07:46
Modified 24 октября, 07:53
Updated 24 октября, 07:53
Белгородка выступила в шоу «Перепой звезду» на Первом канале и победила певицу Варвару. Жительница Прохоровского района Валерия Вдвовенко покорила зрителей, спев песню «Топится в огороде банька».
32-летняя жительница региона получила от жюри пять баллов. Она сможет выступить в финале конкурса. Валерия пела дуэтом вместе с Варварой. По правилам шоу, первый куплет поёт непрофессиональный участник, затем вступает звезда, а финал они поют уже вместе.
Добавим, что Валерия Вдовенко работает заведующей сельским домом культуры в селе Беленихино. В эфире программы женщина поделилась, что любимой частью её работы является постоянное движение и активность. По словам белгородки, она собирает артистов, они затем вместе составляют сценарные планы.
Петь женщина начала ещё в школе. С того момента она стала участвовать в мероприятиях местного масштаба.