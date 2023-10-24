Белгородке удалось перепеть звезду Варвару в шоу на Первом канале

32-летняя жительница региона получила от жюри пять баллов. Она сможет выступить в финале конкурса. Валерия пела дуэтом вместе с Варварой. По правилам шоу, первый куплет поёт непрофессиональный участник, затем вступает звезда, а финал они поют уже вместе.