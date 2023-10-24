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Posted 24 октября, 07:46

Published 24 октября, 07:46

Modified 24 октября, 07:53

Updated 24 октября, 07:53

выступление Валерии Вдовенко

Белгородке удалось перепеть звезду Варвару в шоу на Первом канале

24 октября 2023, 07:46
Фото: скриншот из эфира передачи «Перепой звезду»
выступление Валерии Вдовенко

Белгородка выступила на федеральном ТВ и победила певицу Варвару

Валерия Вдовенко работает заведующей сельского ДК. На телевидении она выступила с песней «Топится в огороде банька». Выступление женщины оценили в пять баллов, написали «Прохоровские истоки».

Белгородка выступила в шоу «Перепой звезду» на Первом канале и победила певицу Варвару. Жительница Прохоровского района Валерия Вдвовенко покорила зрителей, спев песню «Топится в огороде банька».

32-летняя жительница региона получила от жюри пять баллов. Она сможет выступить в финале конкурса. Валерия пела дуэтом вместе с Варварой. По правилам шоу, первый куплет поёт непрофессиональный участник, затем вступает звезда, а финал они поют уже вместе.

Добавим, что Валерия Вдовенко работает заведующей сельским домом культуры в селе Беленихино. В эфире программы женщина поделилась, что любимой частью её работы является постоянное движение и активность. По словам белгородки, она собирает артистов, они затем вместе составляют сценарные планы.

Петь женщина начала ещё в школе. С того момента она стала участвовать в мероприятиях местного масштаба.

выступление Валерии Вдовенко
Видео: эфир передачи «Перепой звезду»
У юного белгородца появился шанс выйти в финал шоу «Голос. Дети» на Первом канале
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