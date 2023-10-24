Белгородец спрятал в подъезде украденные золотые украшения на сумму 2 млн рублей

О краже золотых украшений из ювелирной мастерской в Белгороде стало известно 19 октября. Злоумышленник в ночное время суток сломал дверные замки и проник внутрь. Оттуда он украл более 80 наименований украшений, в числе которых есть серьги, кольца, браслеты и цепочки, и скрылся с места преступления. Общая сумма ущерба составила около 2 млн рублей.