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Posted 24 октября 2023, 12:10

Published 24 октября 2023, 12:10

Modified 24 октября 2023, 12:12

Updated 24 октября 2023, 12:12

Белгородец спрятал в подъезде украденные золотые украшения на сумму 2 млн рублей

24 октября 2023, 12:10

Белгородец спрятал украденное золото в подъезде многоэтажки

Сюжет
Кража
Часть украденного мужчина спрятал за электрощитом в подъезде многоквартирного дома, а оставшееся золото продал за пределами региона. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, отметили в региональном УМВД.

О краже золотых украшений из ювелирной мастерской в Белгороде стало известно 19 октября. Злоумышленник в ночное время суток сломал дверные замки и проник внутрь. Оттуда он украл более 80 наименований украшений, в числе которых есть серьги, кольца, браслеты и цепочки, и скрылся с места преступления. Общая сумма ущерба составила около 2 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого: им оказался 35-летний житель Белгорода. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за квартирные кражи. Его задержали спустя два дня после кражи украшений: при себе у мужчины оказалось несколько похищенных украшений и 90 тыс. рублей.

Позже белгородец показал изготовленный им тайник, где спрятал оставшиеся украшения. Схрон мужчина сделал за электрощитом в подъезде многоквартирного дома, откуда полицейские изъяли около 30 ювелирных изделий. Остальное обвиняемый продал за пределами региона.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Кража, совершённая в особо крупном размере»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Суд избрал меру пересечения в виде заключения под стражу.

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#Александра Склярова#Кража#Золотые украшения#Белгород#Кража украшений
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