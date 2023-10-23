Жители Шебекино жалуются на протекающую крышу и ошибки в квитанциях по ЖКХ

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Чиновники посетили дом в Шебекино и рассказали о жалобах, поступивших от местных жителей. В их числе протекающая крыша и ошибки в квитанциях на оплату услуг ЖКХ.
Глава округа Владимир Жданов вместе с министром строительства Оксаной Козлитиной встретился с жителями домов №3 на улице Парковой и №13 на улице Дзержинского. На Парковой в доме протекает крыша. Временные материалы не могут полностью защитить все квартиры от осадков. Особенно это касается жилых помещений, примыкающих к восстанавливаемому подъезду. Полноценное перекрытие кровли подрядчик начнёт на следующей неделе, обещает Жданов.
У жителей улицы Дзержинского возникли вопросы по ошибочным начислениям коммунальных платежей. Эту проблему власти планируют решать в индивидуальном порядке.
Кроме того, чиновники проверили детсад №8, которых также пострадал из-за обстрелов. На объекте необходимо ускорить темпы восстановительных работ. Там же имеются локальные моменты, которые требуют дополнительных технических решений от экспертов. Их должны представить на следующей неделе.