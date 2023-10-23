Жители Шебекино жалуются на протекающую крышу и ошибки в квитанциях по ЖКХ

Глава округа Владимир Жданов вместе с министром строительства Оксаной Козлитиной встретился с жителями домов №3 на улице Парковой и №13 на улице Дзержинского. На Парковой в доме протекает крыша. Временные материалы не могут полностью защитить все квартиры от осадков. Особенно это касается жилых помещений, примыкающих к восстанавливаемому подъезду. Полноценное перекрытие кровли подрядчик начнёт на следующей неделе, обещает Жданов.