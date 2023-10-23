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Updated Сегодня, 12:08

восстановительные работы в Шебекино

Жители Шебекино жалуются на протекающую крышу и ошибки в квитанциях по ЖКХ

23 октября 2023, 12:06
Фото: Telegram-канал Владимира Жданова
восстановительные работы в Шебекино
В приграничном городе жители столкнулись с проблемами, в частности, протекающей крышей МКД. К полноценному перекрытию кровли должны приступить на следующей неделе, рассказал глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов.

Чиновники посетили дом в Шебекино и рассказали о жалобах, поступивших от местных жителей. В их числе протекающая крыша и ошибки в квитанциях на оплату услуг ЖКХ.

Глава округа Владимир Жданов вместе с министром строительства Оксаной Козлитиной встретился с жителями домов №3 на улице Парковой и №13 на улице Дзержинского. На Парковой в доме протекает крыша. Временные материалы не могут полностью защитить все квартиры от осадков. Особенно это касается жилых помещений, примыкающих к восстанавливаемому подъезду. Полноценное перекрытие кровли подрядчик начнёт на следующей неделе, обещает Жданов.

У жителей улицы Дзержинского возникли вопросы по ошибочным начислениям коммунальных платежей. Эту проблему власти планируют решать в индивидуальном порядке.

Кроме того, чиновники проверили детсад №8, которых также пострадал из-за обстрелов. На объекте необходимо ускорить темпы восстановительных работ. Там же имеются локальные моменты, которые требуют дополнительных технических решений от экспертов. Их должны представить на следующей неделе.

восстановительные работы в Шебекиновосстановительные работы в Шебекино
восстановительные работы в Шебекиновосстановительные работы в Шебекино
восстановительные работы в Шебекиновосстановительные работы в Шебекино
восстановительные работы в Шебекиновосстановительные работы в Шебекино
восстановительные работы в Шебекино
Фото: Telegram-канал Владимира Жданова
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#Белгородская область#Шебекино#Крыша#Обращения#Детсад#Белгород#Наталья Корявых#Владимир Жданов#Восстановление домов#Оксана Козлитина#Шебекинский горокруг
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