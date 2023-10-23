Жильцы дома со «Словом» в Белгороде требуют от кафе убрать кондиционеры

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Между жильцами дома с исторической надписью «Слово» и руководством кафе «Сахар» произошёл конфликт. Причиной стали установленные блоки системы кондиционирования.
Владельцы заведения установили на фасаде дома внешние блоки системы кондиционирования. Собственников квартир это не устроило. Горожане утверждают, что блоки находятся слишком близко к газопроводу.
Белгородцы, которые живут в указанном доме, обратились в управление жилнадзора. В ведомстве никаких нарушений не нашли. Там отметили, что факт размещения кондиционера ещё не означает осуществления владельца кафе действий, затрудняющих реализацию прав владения и пользования общедомовым имуществом. Также ведомство не обнаружило негативных последствий в виде шума и вибрации.
Однако с этим утверждением жильцы дома не согласны. Они отправили жалобу и в прокуратуру. В надзорном ведомстве считают, в жилнадзор ответил не по существу. Там же напомнили, что белгородцы могут обратиться в суд.
Напомним, ранее жильцы дома «бились» за историческую надпись «Слово» на фасаде здания. В декабре 2022 её закрасили. При этом в мэрии из-за многочисленных просьб жителей обещали её сохранить. Вывеску в итоге вернули.