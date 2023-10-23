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Published Сегодня, 07:06

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Updated Сегодня, 07:08

В Новой Таволжанке в белгородском приграничье увеличат число бригад по восстановлению

В Новой Таволжанке в белгородском приграничье увеличат число бригад по восстановлению

23 октября 2023, 07:06
Фото: Midjourney
О ситуации с восстановлением домов губернатору Вячеславу Гладкову сообщил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов.

Как доложил губернатору глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов, в Новую Таволжанку по поручению Гладкова зашли еще четыре дополнительных отряда рабочих. Они уже работают: материал заказан, «темпы наращиваем».

Жду вас с расчётами по четырём улицам. Мне нужен количественный и персональный состав бригад, которые работают по этим улицам.
Вячеслав Гладков

Ускорение темпа общестроительных работ Гладков обсудил со Ждановым в минувшую субботу. Было принято решение работать в усиленном режиме — пока позволяет относительно спокойная ситуация в приграничье.

Также за прошедшую неделю в Шебекино и рядом восстановили 17 домов. Из них восемь — частные дома, девять — квартиры.

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#Общество#Белгородская область#Квартиры#Губернатор#Улицы#Новая таволжанка#Белгород#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов#Восстановление домов#Шебекинский горокруг#Артем Черненко
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