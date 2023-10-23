В Новой Таволжанке в белгородском приграничье увеличат число бригад по восстановлению

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Как доложил губернатору глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов, в Новую Таволжанку по поручению Гладкова зашли еще четыре дополнительных отряда рабочих. Они уже работают: материал заказан, «темпы наращиваем».
Жду вас с расчётами по четырём улицам. Мне нужен количественный и персональный состав бригад, которые работают по этим улицам.
Вячеслав Гладков
Ускорение темпа общестроительных работ Гладков обсудил со Ждановым в минувшую субботу. Было принято решение работать в усиленном режиме — пока позволяет относительно спокойная ситуация в приграничье.
Также за прошедшую неделю в Шебекино и рядом восстановили 17 домов. Из них восемь — частные дома, девять — квартиры.