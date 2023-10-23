В небе над Белгородской областью ожидается необычное явление

Подобное происходит не каждое полнолуние. Из-за наклона лунной орбиты к земной в 5° спутник Земли чаще проходит над или под конусом земной тени. В этот раз Луна частично попадёт в тень планеты южным полушарием. Максимальная фаза составит 12%. Посмотреть, как это произойдёт, жители региона смогут в период с 22:35 до 23:55. Максимум — в 23:15.