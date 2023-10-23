В небе над Белгородской областью ожидается необычное явление

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Белгородцы смогут заметить в небе необычное явление. 28 октября ожидается частное лунное затмение. Оно происходит тогда, когда Луна попадает в тень Земли.
Подобное происходит не каждое полнолуние. Из-за наклона лунной орбиты к земной в 5° спутник Земли чаще проходит над или под конусом земной тени. В этот раз Луна частично попадёт в тень планеты южным полушарием. Максимальная фаза составит 12%. Посмотреть, как это произойдёт, жители региона смогут в период с 22:35 до 23:55. Максимум — в 23:15.
Также сообщается, что за несколько минут до начала теневой фазы уже будет заметно потемнение того края Луны, который находится ближе к тени Земли.
Напомним, в сентябре в небе белгородцы заметили северное сияние. Оно появилось из-за магнитной бури не только в Белгородской области, а в целом в средних широтах.