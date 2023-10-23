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Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Белгородцы смогут посмотреть на частное лунное затмение

В небе над Белгородской областью ожидается необычное явление

23 октября 2023, 06:31
Фото: 1MI

Белгородцы смогут посмотреть на частное лунное затмение

28 октября белгородцы смогут посмотреть на частное лунное затмение. Они происходят тогда, когда Луна попадает в тень Земли. Подробности рассказали в группе «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде».
Сюжет
Природа

Белгородцы смогут заметить в небе необычное явление. 28 октября ожидается частное лунное затмение. Оно происходит тогда, когда Луна попадает в тень Земли.

Подобное происходит не каждое полнолуние. Из-за наклона лунной орбиты к земной в 5° спутник Земли чаще проходит над или под конусом земной тени. В этот раз Луна частично попадёт в тень планеты южным полушарием. Максимальная фаза составит 12%. Посмотреть, как это произойдёт, жители региона смогут в период с 22:35 до 23:55. Максимум — в 23:15.

Также сообщается, что за несколько минут до начала теневой фазы уже будет заметно потемнение того края Луны, который находится ближе к тени Земли.

Напомним, в сентябре в небе белгородцы заметили северное сияние. Оно появилось из-за магнитной бури не только в Белгородской области, а в целом в средних широтах.

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#Белгородская область#Земля#Природа#Луна#Лунное затмение#Небо#Белгород#Наталья Корявых#Явление
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