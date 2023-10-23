В Белгородской области торжественно открыли два центра «Работа России»

В зданиях кадровых центров сделали отделку в едином стиле, навигацию, установили новую мебель и оборудование. Внутренние помещения разделили на несколько функциональных зон, в том числе для приёма граждан и работодателей. Также появились зона цифровых сервисов, зал для групповых занятий. Для детей сделали детский уголок. Как добавила Батанова, это первые обновлённые центры, которые прошли модернизацию. До конца года этот процесс должен завершиться во всех зданиях.