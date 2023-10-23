В Белгородской области торжественно открыли два центра «Работа России»

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В Белгородской области после обновления торжественно открылись центры «Работа России». Церемонии проходили в городе Строитель в Яковлевском горокруге и в Прохоровке. В них участвовали главы муниципалитетов и министр соцзащиты региона Елена Батанова. Указанные центры в регионе открылись первыми после внешнего и внутреннего преобразования в рамках комплексной модернизации.
Как отмечает Батанова, главная черта таких объектов — это клиентоориентированность. Их деятельность должна быть направлена как на соискателей, которым нужна работа, так и на работодателей, которые нуждаются в сотрудниках.
Решение задачи, которую поставил нам президент РФ — снижение уровня бедности населения, напрямую будет зависеть от того, насколько мы снизим безработицу, насколько оказываемая нами сегодня людям помощь будет способствовать тому, чтобы завтра в семьях трудоспособные граждане были трудоустроены.
Елена Батанова, министр соцзащиты Белгородской области
В зданиях кадровых центров сделали отделку в едином стиле, навигацию, установили новую мебель и оборудование. Внутренние помещения разделили на несколько функциональных зон, в том числе для приёма граждан и работодателей. Также появились зона цифровых сервисов, зал для групповых занятий. Для детей сделали детский уголок. Как добавила Батанова, это первые обновлённые центры, которые прошли модернизацию. До конца года этот процесс должен завершиться во всех зданиях.
Однако центры ждут не только внешние, но и внутренние изменения. В их числе более доступные услуги и сервисы, новые направления для решения жизненных и бизнес-ситуаций граждан, бесплатное обучение, содействие в социальной адаптации. Кроме того, в регионе организовали передвижные консультационные пункты службы занятости для удобства белгородцев.