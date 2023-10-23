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В Белгородской области изменилась эпидситуация по заболеваемости ковидом и гриппом

В Белгородской области изменилась эпидситуация по заболеваемости ковидом и гриппом

23 октября 2023, 06:48
Фото: 1MI
Подробнее сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. Пациентов принимает один госпиталь.

По информации чиновника, за неделю рост количества заболевших ковидом составил 15% — было 117 стало 135. Количество выздоровевших также увеличилось с 97 пациентов до 105. Всего в настоящее время людей принимает госпиталь в Старом Осколе. Там находятся 86 пациентов. На прошлой неделе было 78. По ОРВИ заболеваемость снизилась на 2,4%.

Тенденция такая наблюдается третью неделю. Рост ОРВИ и гриппа по обращаемости не наблюдаем. Но на этой неделе выросло количество госпитализированных на 34,4%. Было 122 стало 164. Коечный фонд справляется.
Андрей Иконников

Иконников добавил, что в Белгородскую область поступила новая партия вакцины от гриппа. За неделю привили более 60 тысяч человек. По данным Роспотребнадзора, 12 452 человека привили за счёт предприятий.

Как сообщил первый замгубернатора Дмитрий Гладский, на предприятиях привили 54% работников. А по данным заместителя главы области Юлии Щедриной, в сферах АПК, торговли и общепита средний уровень вакцинации достиг 53%.

Заболеваемость ковидом выросла в два раза за неделю в Белгородской области
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#Белгородская область#Роспотребнадзор#Вакцина#Вакцинация#Информация#Белгород#Кристина Семенчук#Ковид#Коечный фонд#Эпидситуация
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