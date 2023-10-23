В Белгородской области изменилась эпидситуация по заболеваемости ковидом и гриппом

По информации чиновника, за неделю рост количества заболевших ковидом составил 15% — было 117 стало 135. Количество выздоровевших также увеличилось с 97 пациентов до 105. Всего в настоящее время людей принимает госпиталь в Старом Осколе. Там находятся 86 пациентов. На прошлой неделе было 78. По ОРВИ заболеваемость снизилась на 2,4%.