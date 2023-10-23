Устанавливать ледовый каток в центре Белгорода будут почти два месяца

Отметим, что всего в этом году будут открыты для посещения девять катков: «Есенинский», каток на центральной площади и в ледовом парке, а также катки в пикник-парке, «Ривьере», в парке аттракционов «Калейдоскоп», в ТРЦ «МегаГринн» и ледовые арены «Оранжевый лёд» и «Серебряный Донец».