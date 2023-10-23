Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

На Соборной площади Белгорода начнут монтаж ледового катка

Устанавливать ледовый каток в центре Белгорода будут почти два месяца

23 октября 2023, 08:16
Фото: 1MI

На Соборной площади Белгорода начнут монтаж ледового катка

Рабочие приступят к монтажу уже завтра, 24 октября. Завершить все работы и открыть сезон планируется 15 декабря. Устанавливать и разбирать каток будет подрядная организация, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Завтра, 24 октября, подрядная организация приступит к монтажу ледового катка на Соборной площади в Белгороде. Площадь конструкции составляет 2000 кв. м. Открыть сезон планируется 15 декабря.

Впервые ледовый каток появился на Соборной площади в 2021 году и принял десятки тысяч посетителей. Одновременно на катке могли находиться до 120 человек. В прошлом году каток не устанавливали, и сборная конструкция хранилась на складе Белгорблагоустройства. На установку и демонтаж катка потратят 29,6 млн рублей.

Отметим, что всего в этом году будут открыты для посещения девять катков: «Есенинский», каток на центральной площади и в ледовом парке, а также катки в пикник-парке, «Ривьере», в парке аттракционов «Калейдоскоп», в ТРЦ «МегаГринн» и ледовые арены «Оранжевый лёд» и «Серебряный Донец».

Праздник к нам приходит: на Соборную площадь Белгорода вернут каток
Узнать подробнее
Читайте также:
Зима в сентябре: Дед Мороз открыл в центре Белгорода катокКаток «Есенинский» в Белгороде отремонтируют за 2,5 млн рублейВ новом парке в Белгороде откроется каток «Сказочный лес»
#Соборная площадь#Открытие#Новости Белгорода#Ледовый каток#Монтаж#Белгород#Валентин Демидов#Александра Склярова
Подпишитесь
Трое сотрудников «Агро-Белогорья» погибли в зоне СВО, один — пропал без вести
Сегодня, 07:51
Специалисты «Белгородэнерго» научили студентов-энергетиков оказывать первую помощь
Сегодня, 10:45
Гладков усомнился в цифрах минспорта по количеству детей, занимающихся плаванием
Сегодня, 08:32
Дом восстановить, дать работу: брошенные белгородские дома могут отдавать нуждающимся
Сегодня, 09:38
Стрельба, управление БПЛА: белгородские чиновники проходят боевое сплачивание
Сегодня, 12:47
Крымский чиновник перейдёт на работу в мэрию Белгорода?
Сегодня, 08:56