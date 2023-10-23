Устанавливать ледовый каток в центре Белгорода будут почти два месяца

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Завтра, 24 октября, подрядная организация приступит к монтажу ледового катка на Соборной площади в Белгороде. Площадь конструкции составляет 2000 кв. м. Открыть сезон планируется 15 декабря.
Впервые ледовый каток появился на Соборной площади в 2021 году и принял десятки тысяч посетителей. Одновременно на катке могли находиться до 120 человек. В прошлом году каток не устанавливали, и сборная конструкция хранилась на складе Белгорблагоустройства. На установку и демонтаж катка потратят 29,6 млн рублей.
Отметим, что всего в этом году будут открыты для посещения девять катков: «Есенинский», каток на центральной площади и в ледовом парке, а также катки в пикник-парке, «Ривьере», в парке аттракционов «Калейдоскоп», в ТРЦ «МегаГринн» и ледовые арены «Оранжевый лёд» и «Серебряный Донец».