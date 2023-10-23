Трое сотрудников «Агро-Белогорья» погибли в зоне СВО, один — пропал без вести

Всего в зону СВО отправился 81 сотрудник предприятий холдинга: из них 54 мужчины ушли в ходе частичной мобилизации, ещё 27 пошли добровольцами. Также 73 работника вступили в ряды самообороны. В настоящий момент известно о троих погибших сотрудниках и об одном пропавшем без вести.