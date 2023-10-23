Трое сотрудников «Агро-Белогорья» погибли в зоне СВО, один — пропал без вести

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
Всего в зону СВО отправился 81 сотрудник предприятий холдинга: из них 54 мужчины ушли в ходе частичной мобилизации, ещё 27 пошли добровольцами. Также 73 работника вступили в ряды самообороны. В настоящий момент известно о троих погибших сотрудниках и об одном пропавшем без вести.
Ещё 11 человек наградили 12 наградами, среди которых пять государственных: орден Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени, орден Мужества, медали Суворова, «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и «Участнику СВО».
Владимир Зотов сообщил, что сотрудников, находящихся в зоне СВО, будут поощрять. Так, за госнаграды им положена премия в размере пяти окладов, а за звание Героя РФ — единовременная выплата в размере десяти окладов.
За всеми, кто сейчас несёт службу в рядах Вооружённых сил РФ, мы сохранили рабочие места и заработную плату. В 2022 году на эти цели было направлено 13,3 млн руб. Такая же поддержка сохранилась и в 2023 году, в бюджет заложено 43,6 млн руб.
Владимир Зотов