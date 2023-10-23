Стала известна ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в белгородских школах

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
По данным областного минздрава за предыдущую неделю ОРВИ и гриппом заболело 4422 ребёнка. За текущую — 4333. Снижение составило 2%. При этом количество госпитализированных детей достигло 107. На прошлой неделе было 84. Рост составил 27,4%. Амбулаторно помощь получили на прошлой неделе 4338 юных белгородцев. На текущей — 4226 (-2,6%).
Роста заболеваемости в школах нет. Проработаны фильтры на входе. Вопрос на контроле. Ситуация в школах контролируется. Всплеска нет.
Андрей Милёхин
Также стало известно, что Белгородская область получила 164 710 доз детской вакцины от гриппа. Привили 159 438 детей. Использовали 96,8%.
Ранее стало известно, что в регионе стало больше заболевших ковидом, при этом число инфицированных ОРВИ и гриппом снизилось.