Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Стала известна ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в белгородских школах

Стала известна ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в белгородских школах

23 октября 2023, 07:18
Фото: 1MI
В настоящее время карантин в общеобразовательных учреждениях не вводили. Об этом рассказал руководитель регионального министерства образования Андрей Милёхин.

По данным областного минздрава за предыдущую неделю ОРВИ и гриппом заболело 4422 ребёнка. За текущую — 4333. Снижение составило 2%. При этом количество госпитализированных детей достигло 107. На прошлой неделе было 84. Рост составил 27,4%. Амбулаторно помощь получили на прошлой неделе 4338 юных белгородцев. На текущей — 4226 (-2,6%).

Роста заболеваемости в школах нет. Проработаны фильтры на входе. Вопрос на контроле. Ситуация в школах контролируется. Всплеска нет.
Андрей Милёхин

Также стало известно, что Белгородская область получила 164 710 доз детской вакцины от гриппа. Привили 159 438 детей. Использовали 96,8%.

Ранее стало известно, что в регионе стало больше заболевших ковидом, при этом число инфицированных ОРВИ и гриппом снизилось.

Белгородцы получают СМС-сообщения о переводе всех школ на дистант из-за гриппа и ОРВИ
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области на карантин из-за ОРВИ закрыли 19 школ15 школ закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа в Белгородской областиВ школах Белгорода почти 2 тыс. школьников болеют ОРВИ
#Белгородская область#Карантин#Грипп#Заболеваемость#Школы#Контроль#Госпитализация#Белгород#Кристина Семенчук#Ковид#Министерство образования#Милёхин
Подпишитесь
Трое сотрудников «Агро-Белогорья» погибли в зоне СВО, один — пропал без вести
Сегодня, 07:51
Специалисты «Белгородэнерго» научили студентов-энергетиков оказывать первую помощь
Сегодня, 10:45
Гладков усомнился в цифрах минспорта по количеству детей, занимающихся плаванием
Сегодня, 08:32
Дом восстановить, дать работу: брошенные белгородские дома могут отдавать нуждающимся
Сегодня, 09:38
Стрельба, управление БПЛА: белгородские чиновники проходят боевое сплачивание
Сегодня, 12:47
Крымский чиновник перейдёт на работу в мэрию Белгорода?
Сегодня, 08:56