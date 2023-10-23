Случайность или тенденция? Гладкову не понравилась связь мэрии Белгорода с жителями

Заммэра Белгорода по ЖКХ Александр Лоскутов сообщил, что просроченное обращение было связано с спилом дерева. Несмотря на заминку, специалисты БГБУ отработали вопрос за полчаса. Но главе региона данная ситуация всё равно не понравилась.