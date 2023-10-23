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Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Гладков поручил изучить ситуацию с просроченным обращением в Белгороде

Случайность или тенденция? Гладкову не понравилась связь мэрии Белгорода с жителями

23 октября 2023, 06:38
Фото: 1MI

Гладков поручил изучить ситуацию с просроченным обращением в Белгороде

Во время оперсовещания с правительством губернатор Вячеслав Гладков обратил внимание на одно просроченное обращение у Белгорода. Глава региона поручил разобраться с этим вопросом.
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ЖКХ

Заммэра Белгорода по ЖКХ Александр Лоскутов сообщил, что просроченное обращение было связано с спилом дерева. Несмотря на заминку, специалисты БГБУ отработали вопрос за полчаса. Но главе региона данная ситуация всё равно не понравилась.

Нет претензий с точки зрения спила дерева. Мы не требуем спилить дерево в течение 30 минут, мы требуем качественной отработки обращений. Давно у нас не было просроченных обращений.
Вячеслав Гладков

Губернатор поручил министру общественных коммуникаций Оксане Тарантовой изучить эту ситуацию и узнать, единичный это случай или начало тенденции.

Мы вступаем в зиму, погода будет меняться часто. Отопительный сезон, наледь, снег, посыпка. Много вопросов. И если есть в Белгороде проблема с коммуникацией, то мы должны её наладить. Больше всего обращений будет именно по Белгороду.
Вячеслав Гладков

Глава региона поручил проработать вопрос до вторника.

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