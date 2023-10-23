Случайность или тенденция? Гладкову не понравилась связь мэрии Белгорода с жителями

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Заммэра Белгорода по ЖКХ Александр Лоскутов сообщил, что просроченное обращение было связано с спилом дерева. Несмотря на заминку, специалисты БГБУ отработали вопрос за полчаса. Но главе региона данная ситуация всё равно не понравилась.
Нет претензий с точки зрения спила дерева. Мы не требуем спилить дерево в течение 30 минут, мы требуем качественной отработки обращений. Давно у нас не было просроченных обращений.
Вячеслав Гладков
Губернатор поручил министру общественных коммуникаций Оксане Тарантовой изучить эту ситуацию и узнать, единичный это случай или начало тенденции.
Мы вступаем в зиму, погода будет меняться часто. Отопительный сезон, наледь, снег, посыпка. Много вопросов. И если есть в Белгороде проблема с коммуникацией, то мы должны её наладить. Больше всего обращений будет именно по Белгороду.
Вячеслав Гладков
Глава региона поручил проработать вопрос до вторника.