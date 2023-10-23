Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 14:35

Published 23 октября, 14:35

Modified 23 октября, 14:37

Updated 23 октября, 14:37

Стали известны стоимости машин, на которых рекомендуется ездить чиновникам

Сколько стоит самый бюджетный автомобиль для белгородских чиновников?

23 октября 2023, 14:35
Фото: 1MI

Стали известны стоимости машин, на которых рекомендуется ездить чиновникам

Со стоимостью автомобилей ознакомились журналисты «РИА Новости». Они рассказали, сколько стоят отечественные и китайские машины и за какую цену продают электроавтомобили.

Недавно Минпромторг опубликовал список автомобилей, на которых рекомендовано ездить российским чиновникам. Из этого списка самым бюджетным автомобилем для чиновников стала Lada Granta — её стоимость составила 700 тысяч рублей. Далее идёт Lada Niva Legend — от 830 тысяч, Lada Niva Travel — от 1,1 миллиона, Lada Vesta — от 1,24 миллиона и Lada Vesta SW Cross — от 1,5 миллиона.

Автомобили от УАЗа стоят от 981 тыс. рублей до 1,3 млн рублей. Цены на модели «Москвича» варьируются от 2,2 млн до 3,95 млн рублей. Китайский Haval можно приобрести от 1,9 млн до 4 млн рублей. Примерно за эту же цену можно купить российский бренд электромобилей Evolute.

А вот самым дорогим из представленных брендов стал внедорожник Aurus Komendant стоимостью от 40 млн рублей.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил чиновникам пересесть на отечественные автомобили.

На какие отечественные машины придётся пересесть белгородским чиновникам?
Узнать подробнее
Читайте также:
За год в Белгородской области стало больше люксовых автоНа какие отечественные машины придётся пересесть белгородским чиновникам?«Добивать не надо, просто привейте». Гладков — о вакцинации белгородских чиновников
#Белгородская область#Стоимость#Авто#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 13:47
«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
Сегодня, 15:00
Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
Сегодня, 11:20
В небе над Белгородом было громко
Сегодня, 14:27
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
Сегодня, 06:46
«Другая деятельность» ВС РФ: громкий взрыв над Белгородом не связан с работой ПВО
Сегодня, 14:40