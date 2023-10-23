Сколько стоит самый бюджетный автомобиль для белгородских чиновников?

Недавно Минпромторг опубликовал список автомобилей, на которых рекомендовано ездить российским чиновникам. Из этого списка самым бюджетным автомобилем для чиновников стала Lada Granta — её стоимость составила 700 тысяч рублей. Далее идёт Lada Niva Legend — от 830 тысяч, Lada Niva Travel — от 1,1 миллиона, Lada Vesta — от 1,24 миллиона и Lada Vesta SW Cross — от 1,5 миллиона.