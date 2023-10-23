Сколько стоит самый бюджетный автомобиль для белгородских чиновников?

Posted 23 октября, 14:35
Published 23 октября, 14:35
Modified 23 октября, 14:37
Updated 23 октября, 14:37
Недавно Минпромторг опубликовал список автомобилей, на которых рекомендовано ездить российским чиновникам. Из этого списка самым бюджетным автомобилем для чиновников стала Lada Granta — её стоимость составила 700 тысяч рублей. Далее идёт Lada Niva Legend — от 830 тысяч, Lada Niva Travel — от 1,1 миллиона, Lada Vesta — от 1,24 миллиона и Lada Vesta SW Cross — от 1,5 миллиона.
Автомобили от УАЗа стоят от 981 тыс. рублей до 1,3 млн рублей. Цены на модели «Москвича» варьируются от 2,2 млн до 3,95 млн рублей. Китайский Haval можно приобрести от 1,9 млн до 4 млн рублей. Примерно за эту же цену можно купить российский бренд электромобилей Evolute.
А вот самым дорогим из представленных брендов стал внедорожник Aurus Komendant стоимостью от 40 млн рублей.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил чиновникам пересесть на отечественные автомобили.