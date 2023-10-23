С нового чиновника и перевода школ на дистант началась неделя в Белгородской области

Posted 23 октября, 15:30
Published 23 октября, 15:30
Modified 23 октября, 15:30
Updated 23 октября, 15:30
Утром 23 октября появились слухи, что на работу в мэрию Белгорода может приехать крымский чиновник. На тот момент официального подтверждения этой информации не было, однако вскоре стало известно, что у мэра появился новый советник.
Как сообщалось, бывший вице-мэр администрации Симферополя по ЖКХ Юрий Тур может возглавить в администрации областного центра департамент по развитию городских территорий. Ранее указанную должность занимала Оксана Селиванова. С июля прошлого года пост главы департамента никто не занимал. Обязанности руководителя временно исполняла Ольга Бирюкова.
Однако оказалось, что в Белгород приехал другой чиновник. Андрей Черниченко занял пост советника по информационной политике. Ранее он работал в мэрии Симферополя в должности начальника управления информационной политики. Своё назначение Черниченко подтвердил в соцсетях.
Добавим, что возможное назначение Тура пока не подтверждалось.
Стало известно о гибели троих сотрудников крупного холдинга «Агро-Белогорье» в зоне проведения спецоперации. Ещё один пропал без вести.
Всего в зону СВО отправился 81 сотрудник предприятий холдинга. Большинство, 54 человека, отправились на спецоперацию в рамках частичной мобилизации. Ещё 27 сотрудников отправились в качестве добровольцев. 73 работника при этом вступили в ряды белгородской самообороны.
Более того, известно, что 11 человек, которые трудятся в «Агро-Белогорье», награждены 12 наградами. В их числе пять государственных — орден Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени, орден Мужества, медали Суворова, «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и «Участнику СВО».
Глава холдинга Владимир Зотов добавил, что сотрудников, которые оказались в зоне СВО, будут поощрять. За госнаграды им выплатят премии в размере пяти окладов, а за звание Героя России — десяти окладов.
Также в группе компаний решили сохранить рабочие места для военнослужащих и их зарплату. В прошлом году на эти цели потратили более 13 млн рублей. В бюджет в этом году заложили свыше 43 млн рублей.
В части белгородских школ из-за обстрелов вернут дистанционное обучение. Причиной стали обстрелы приграничья. Речь идёт о двух школах в Краснояружском районе. О переводе учреждений на дистант власти региона попросил глава муниципалитета Андрей Миськов.
Как рассказал Миськов, на базе школы №2 обучаются две школы — в общем 922 ученика. Одномоментно в школе находятся 335 детей, а укрытие вмещает 450 человек. Глава района предлагает пока вернуть дистанционное обучение в связи с оперативной обстановкой.
Советник губернатора Дмитрий Прокопов отметил, что в последнее время ситуация по обстрелам в данном направлении действительно обострилась. Предложение Миськова поддержал и глава белгородского минобра Андрей Милёхин. По его словам, предложение пока согласовывается.