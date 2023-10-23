С белгородского «УК Зелёная Долина» требуют 8,3 млн рублей через суд

Posted 23 октября, 15:07
Published 23 октября, 15:07
Modified 23 октября, 15:09
Updated 23 октября, 15:09
«Тульский завод растительных масел» подал в суд на белгородское ООО «УК Зелёная Долина». Компания требует взыскать с ответчика свыше 8,3 млн рублей задолженности.
Как следует из судебных документов, с общества требуют взыскать многомиллионный долг по договору поставки от 18 апреля 2023 года. Сумма — 7,49 млн рублей. В общую стоимость вошла и не устойка в размере 878,3 тыс. рублей.
Также в картотеке дел указано, что иск в арбитраж поступил 16 октября 2023 года. Однако иск тульской компании пока оставили без движения. В определении суда от 19 октября сказано, что истец до 13 ноября 2023 года должен устранить нарушения, послужившие основанием для соответствующего решения. Если ситуация не изменится, то суд вернёт исковое заявление и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном законодательством.
ООО «УК Зелёная Долина» зарегистрировано в Белгороде в 2017 года. Основной вид деятельности фирмы — деятельность холдинговых компаний. С ноября 2021 года компанией руководит Сергей Юдин.