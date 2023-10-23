Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 15:07

Published 23 октября, 15:07

Modified 23 октября, 15:09

Updated 23 октября, 15:09

Тульский завод растительных масел подал в суд на компанию из Белгорода

С белгородского «УК Зелёная Долина» требуют 8,3 млн рублей через суд

23 октября 2023, 15:07
Фото: 1MI

Тульский завод растительных масел подал в суд на компанию из Белгорода

ООО «Тульский завод растительных масел» обратился в суд и потребовал взыскать многомиллионную сумму с ООО «Управляющая компания Зеленая Долина». Организация задолжала истцу крупную сумму по договору поставки, следует из картотеки дел арбитражного суда Тульской области.
Сюжет
Суд

«Тульский завод растительных масел» подал в суд на белгородское ООО «УК Зелёная Долина». Компания требует взыскать с ответчика свыше 8,3 млн рублей задолженности.

Как следует из судебных документов, с общества требуют взыскать многомиллионный долг по договору поставки от 18 апреля 2023 года. Сумма — 7,49 млн рублей. В общую стоимость вошла и не устойка в размере 878,3 тыс. рублей.

Также в картотеке дел указано, что иск в арбитраж поступил 16 октября 2023 года. Однако иск тульской компании пока оставили без движения. В определении суда от 19 октября сказано, что истец до 13 ноября 2023 года должен устранить нарушения, послужившие основанием для соответствующего решения. Если ситуация не изменится, то суд вернёт исковое заявление и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном законодательством.

ООО «УК Зелёная Долина» зарегистрировано в Белгороде в 2017 года. Основной вид деятельности фирмы — деятельность холдинговых компаний. С ноября 2021 года компанией руководит Сергей Юдин.

Суд Белгорода прекратил дело о банкротстве мусорного перевозчика «Экотранса»
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд постановил оштрафовать аэропорт Старого Оскола на 40 тыс. рублейБелгородский арбитражный суд арестовал более 300 млн рублей у питерской компании«Русский аппетит» судится с властями Старого Оскола из-за отказа продлить аренду
#Белгородская область#Задолженность#Суд#Арбитражный суд#Тульская область#Белгород#Наталья Корявых#Иск#Ответчик#Истец
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 13:47
«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
Сегодня, 15:00
Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
Сегодня, 11:20
В небе над Белгородом было громко
Сегодня, 14:27
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
Сегодня, 06:46
«Другая деятельность» ВС РФ: громкий взрыв над Белгородом не связан с работой ПВО
Сегодня, 14:40