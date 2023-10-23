С белгородского «УК Зелёная Долина» требуют 8,3 млн рублей через суд

Также в картотеке дел указано, что иск в арбитраж поступил 16 октября 2023 года. Однако иск тульской компании пока оставили без движения. В определении суда от 19 октября сказано, что истец до 13 ноября 2023 года должен устранить нарушения, послужившие основанием для соответствующего решения. Если ситуация не изменится, то суд вернёт исковое заявление и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном законодательством.