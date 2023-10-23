При участии Франко-российской ТПП будут созданы карты винодельческих регионов России

Третье направление — дипломатическое. Его работа нацелена на сохранение российской повестки в деятельности OIV, подготовку поездки делегации РФ на 100-летний юбилей организации в следующем году, а также ряда мероприятий винодельческой отрасли в России, на которые должны прибыть дружественные представители недружественных стран. Эти события пройдут на площадках Фонда Росконгресс и за их пределами.