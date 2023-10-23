При участии Франко-российской ТПП будут созданы карты винодельческих регионов России

Posted 23 октября, 17:11
Published 23 октября, 17:11
Modified 23 октября, 17:11
Updated 23 октября, 17:11
Как сообщает newstracker.ru, данный визит представлял для граждан Франции некоторый риск. Ранее в Европейском союзе заявляли о запрете поставок вина в РФ, но это касалось только тех образцов, стоимость которых превышала 300 евро за литр. Также стоит отметить, что Министерство иностранных дел Франции формально не рекомендует посещать Россию.
Между тем гости, помимо финансовой выгоды, были заинтересованы и в том, чтобы не терять связь с Россией.
В Международной организации по виноградарству и виноделию (OIV) состоят 50 стран, включая РФ. Начиная с 12 июля 2021 года русский язык является шестым официальным языком OIV.
C 1987 года OIV ежегодно вручает наиболее достойным кандидатам, в том числе и российским студентам, международный диплом магистра наук в области управления виноградарско-винодельческой отраслью (OIV Master of Sciences in Wine Management), о чем упомянул гендиректор Франко-российской торгово-промышленной палаты, выпускник OIV Master of Sciences in Wine Management (P33) Павел Николаевич Шинский.
В каждом уголке мира можно найти настоящих ценителей вина. Именно такой исторически сложившийся ресурс старается задействовать в своей работе франко-российское деловое сообщество. Его деятельность охватывает ряд приоритетных направлений.
Первое — культурологическое. Два года назад по инициативе Франко-российской ТПП начал функционировать «Винститут». Это экспертный центр, который работает над популяризаций наиболее достойных французских вин, реализуемых на отечественном рынке. Вместе со своим стратегическим партнером, Фондом Росконгресс, он ведет подготовку к изданию первых профессиональных карт винодельческих регионов России. Готовый проект Фонд Роскогресс планирует представить на предстоящем ПМЭФ-2024.
Второе направление — коммуникационное. На 9 и 10 ноября Фонд Росконгресс запланировал проведение в столице II Российского винодельческого форума.
Третье направление — дипломатическое. Его работа нацелена на сохранение российской повестки в деятельности OIV, подготовку поездки делегации РФ на 100-летний юбилей организации в следующем году, а также ряда мероприятий винодельческой отрасли в России, на которые должны прибыть дружественные представители недружественных стран. Эти события пройдут на площадках Фонда Росконгресс и за их пределами.
Несколько вышеперечисленных проектов уже успешно завершены, остальные находятся на стадии воплощения. Отечественное виноделие в современных реалиях стабильно развивается, сохраняя свое законное место в большой международной винной семье.