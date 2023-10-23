Победа «львов»: «Белогорье» выиграло в матче мужской волейбольной Суперлиги

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Стало известно о ещё одной победе «Белогорья» в чемпионате России. Белгородские «львы» обыграли нижневартовскую «Югра-Самотлор» со счётом 3:0 в мачте мужской волейбольной Суперлиги.
Игра состоялась накануне, 22 октября. Встреча команд проходила в Туле. Белгородцы победили в каждом сете — 25:17, 25:19, 25:20, уточнили в группе волейбольного клуба в соцсети.
Это вторая победа «Белогорья» в розыгрыше чемпионата России. Их противник из Нижневартовска стартовал хуже — два проигрыша. В следующем туре «львы» сыграют с «Нефтяником» из Оренбурга. Состоится игра 28 октября.
Напомним, 19 октября «Белогорье» обыграло белорусский «Шахтёр». Игра также завершилась счётом 3:0. В начале игры Мохамед Аль Хачдади получил небольшую травму, но всё равно принёс 17 очков в копилку своей команды.