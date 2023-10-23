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Белгородское «Белогорье» обыграло нижневартовскую «Югру-Самотлор»

Победа «львов»: «Белогорье» выиграло в матче мужской волейбольной Суперлиги

23 октября 2023, 07:10
Фото: группа ВК «Белогорье» в соцсети

Белгородское «Белогорье» обыграло нижневартовскую «Югру-Самотлор»

Встреча белгородцев с соперниками из Нижневартовска завершилась со счётом 3:0. Это вторая победа «Белогорья» за время нахождения в Туле.

Стало известно о ещё одной победе «Белогорья» в чемпионате России. Белгородские «львы» обыграли нижневартовскую «Югра-Самотлор» со счётом 3:0 в мачте мужской волейбольной Суперлиги.

Игра состоялась накануне, 22 октября. Встреча команд проходила в Туле. Белгородцы победили в каждом сете — 25:17, 25:19, 25:20, уточнили в группе волейбольного клуба в соцсети.

Это вторая победа «Белогорья» в розыгрыше чемпионата России. Их противник из Нижневартовска стартовал хуже — два проигрыша. В следующем туре «львы» сыграют с «Нефтяником» из Оренбурга. Состоится игра 28 октября.

Напомним, 19 октября «Белогорье» обыграло белорусский «Шахтёр». Игра также завершилась счётом 3:0. В начале игры Мохамед Аль Хачдади получил небольшую травму, но всё равно принёс 17 очков в копилку своей команды.

Белгородские «львы» победили белорусскую команду
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