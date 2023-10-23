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Определены финалисты конкурса «Мастер года дивизиона „Сырье“

Определены финалисты конкурса «Мастер года дивизиона „Сырье“

23 октября 2023, 10:58
Фото: пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
На предприятиях добывающего дивизиона Группы НЛМК завершен очередной этап корпоративного конкурса «Мастер года-2023», в котором принимают участие линейные руководители Стойленского ГОКа, Доломита и Стагдока.

Конкурс направлен на поддержку перспективных руководителей среднего звена, развитие их профессиональных компетенций и творческого потенциала.

Первым этапом стало электронное тестирование на знание технологических процессов, инструментов бережливого производства и промышленной безопасности. Второй этап конкурса для 16 полуфиналистов прошел в виде деловой игры, где они смогли проявить деловые, коммуникативные и управленческие навыки. Поделившись на команды, участники решали логические и ситуационные бизнес-задачи, разрабатывали и защищали стратегии их развития. Эксперты оценивали предлагаемые решения и стратегию поведения мастеров в конкретной ситуации, продвижение к цели, убедительность аргументации и вклад в командный результат.

По итогам деловой игры, в финал вышли восемь участников. Финалистам предстоит разработать и защитить проекты по развитию и повышению эффективности производства.

«Мастер обеспечивает результат коллектива и коммуникацию между руководителями предприятия и производственной командой. Важно, чтобы на эту ключевую управленческую позицию, у нас был качественный кадровый резерв. Конкурс „Мастер года“, в котором уже поучаствовали более 500 сотрудников, направлен на поддержку и развитие эффективных линейных руководителей, укрепление кадрового потенциала, повышение уровня квалификации и вовлеченности в корпоративную культуру», — прокомментировал директор по персоналу дивизиона «Сырье» Роман Великанский.

По итогам конкурса победитель, призеры и «Лучший молодой мастер» получат дипломы, денежные премии, памятные подарки и корпоративные знаки «Мастер года».

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