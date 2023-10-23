Определены финалисты конкурса «Мастер года дивизиона „Сырье“

Первым этапом стало электронное тестирование на знание технологических процессов, инструментов бережливого производства и промышленной безопасности. Второй этап конкурса для 16 полуфиналистов прошел в виде деловой игры, где они смогли проявить деловые, коммуникативные и управленческие навыки. Поделившись на команды, участники решали логические и ситуационные бизнес-задачи, разрабатывали и защищали стратегии их развития. Эксперты оценивали предлагаемые решения и стратегию поведения мастеров в конкретной ситуации, продвижение к цели, убедительность аргументации и вклад в командный результат.