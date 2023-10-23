Определены финалисты конкурса «Мастер года дивизиона „Сырье“

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Конкурс направлен на поддержку перспективных руководителей среднего звена, развитие их профессиональных компетенций и творческого потенциала.
Первым этапом стало электронное тестирование на знание технологических процессов, инструментов бережливого производства и промышленной безопасности. Второй этап конкурса для 16 полуфиналистов прошел в виде деловой игры, где они смогли проявить деловые, коммуникативные и управленческие навыки. Поделившись на команды, участники решали логические и ситуационные бизнес-задачи, разрабатывали и защищали стратегии их развития. Эксперты оценивали предлагаемые решения и стратегию поведения мастеров в конкретной ситуации, продвижение к цели, убедительность аргументации и вклад в командный результат.
По итогам деловой игры, в финал вышли восемь участников. Финалистам предстоит разработать и защитить проекты по развитию и повышению эффективности производства.
«Мастер обеспечивает результат коллектива и коммуникацию между руководителями предприятия и производственной командой. Важно, чтобы на эту ключевую управленческую позицию, у нас был качественный кадровый резерв. Конкурс „Мастер года“, в котором уже поучаствовали более 500 сотрудников, направлен на поддержку и развитие эффективных линейных руководителей, укрепление кадрового потенциала, повышение уровня квалификации и вовлеченности в корпоративную культуру», — прокомментировал директор по персоналу дивизиона «Сырье» Роман Великанский.
По итогам конкурса победитель, призеры и «Лучший молодой мастер» получат дипломы, денежные премии, памятные подарки и корпоративные знаки «Мастер года».