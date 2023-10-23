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Художественная гимнастика в Белгороде

Одна — в сборной, трое — у Ирины Винер: у белгородской гимнастики есть успехи

23 октября 2023, 10:18
Фото: 1MI
Художественная гимнастика в Белгороде

Трое белгородских гимнасток тренируются у Ирины Винер

Министр спорта Белгородской области рассказала о развитии и общей обстановке в художественной гимнастике.

К концу 2022 года в области художественной гимнастике наблюдается прирост по численности систематически занимающихся — 22% (1,8 тысяч человек на сегодня), а также численности имеющихся спортивных разрядов у белгородцев в 42%. От Белгородской области в составе сборной России по художественной гимнастике на данный момент выступает один человек. Наталья Жигалова, министр спорта области, рассказала, что сейчас в Москве уже проходят тренировки трёх белгородок у Ирины Винер, президента Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация художественной гимнастики» и главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

Сообщили и о падении численности тренерского состава. Это произошло после сноса здания школы олимпийского резерва. Сейчас работает в области всего 33 наставника. Министр заверила, что вопрос взят на контроль и проработан — уже принято шесть желающих работать в данном направлении после окончания строительства нового спортивного объекта, а после периода выпускных к работе присоединятся и желающие «экс-студенты». Развитие данного вида спорта происходит в семи муниципальных образованиях области. Это Белгород, Белгородский район, Волоконовский, а также Губкинский, Старооскольский, Яковлевский и Шебекинский городские округа. По итогам года в специализированных учреждениях занимается 1209 человек. К 2023 году прогнозируется уже 1,6 тысячи человек.

Очень ждём открытия центра гимнастики.
Наталья Жигалова, министр спорта Белгородской области

Также на еженедельном оперативном совещании правительства сообщили о продвижении 12 национальных проектов, на которые в области было выделено почти 15 миллиардов рублей. Однако, выяснилось, что некоторые министерства столкнулись с трудностями в заключении контрактов и исполнении бюджета, включая министерство спорта.

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