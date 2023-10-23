Одна — в сборной, трое — у Ирины Винер: у белгородской гимнастики есть успехи

Сообщили и о падении численности тренерского состава. Это произошло после сноса здания школы олимпийского резерва. Сейчас работает в области всего 33 наставника. Министр заверила, что вопрос взят на контроль и проработан — уже принято шесть желающих работать в данном направлении после окончания строительства нового спортивного объекта, а после периода выпускных к работе присоединятся и желающие «экс-студенты». Развитие данного вида спорта происходит в семи муниципальных образованиях области. Это Белгород, Белгородский район, Волоконовский, а также Губкинский, Старооскольский, Яковлевский и Шебекинский городские округа. По итогам года в специализированных учреждениях занимается 1209 человек. К 2023 году прогнозируется уже 1,6 тысячи человек.