Модульбанк выпустил специальную карту для продавцов маркетплейсов

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Такую статистику эксперты связывают с постепенным насыщением экосистем каждого маркетплейса, что влечет переход от количества к качеству. Также они прогнозируют, что в недалеком будущем рынок маркетплейсов будет становиться шире, но не столько за счет появления новых продавцов, сколько за счет развития крупных и сильных игроков. Более того, такая динамика будет стимулировать жесткую конкуренцию и способствовать развитию высококачественных услуг и товаров на маркетплейсах, пишет gorod55.ru.
Одну из таких услуг презентовал Модульбанк. У физических лиц появилась возможность открывать счета и получать карту физического лица — «Маркет Карту». Этот продукт ориентирован на ИП, которые во время торговли на маркетплейсах пользуются селлерскими тарифами банка. «Маркет Карта» позволяет взаимодействовать с торговой выручкой с маркетплейсов. Кроме того, она работает с системой быстрых платежей (СБП), позволяет делать переводы по номеру телефона и переводы по миру через сторонние сервисы.
По словам председателя правления Модульбанка Павла Семенова, впервые в истории Модульбанк запускает счета для физических лиц. Он подчеркнул, что эта услуга реализована в рамках стратегии банка — создавать нишевые сервисы и продукты для предпринимателей.
«Карта физлица разработана специально для сегмента продавцов маркетплейсов с учетом их потребностей и сценариев потребления и пока будет доступна только в этом сегменте», — добавил Семенов.
Другой интересной тенденцией является прирост числа продавцов, которые работают одновременно на двух маркетплейсах. За 2022 год доля таких продавцов выросла до 18% в сравнении с 13% годом ранее. Отметим, что новые продавцы обычно являются более профессиональными и остаются на площадках дольше. Это говорит о том, что онлайн-торговля становится более зрелой и профессиональной и приносит пользу как покупателям, так и продавцам.