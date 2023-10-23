Модульбанк выпустил специальную карту для продавцов маркетплейсов

Другой интересной тенденцией является прирост числа продавцов, которые работают одновременно на двух маркетплейсах. За 2022 год доля таких продавцов выросла до 18% в сравнении с 13% годом ранее. Отметим, что новые продавцы обычно являются более профессиональными и остаются на площадках дольше. Это говорит о том, что онлайн-торговля становится более зрелой и профессиональной и приносит пользу как покупателям, так и продавцам.