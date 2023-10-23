Клиенты ВТБ могут вносить выручку в банкоматах без карт

Сервис позволяет компаниям самостоятельно инкассировать наличную выручку через устройства самообслуживания ВТБ без использования бизнес-карты. Уполномоченные сотрудники клиента получают логин и пароль в интернет-банке и мобильном приложении, которые вводят в банкомате и затем вносят денежные средства на счет в удобное время в любом объеме в более чем 6 тыс. банкоматов ВТБ по всей России. Внесение наличности на счет таким способом занимает менее минуты.