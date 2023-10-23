Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 14:39

Published 23 октября, 14:39

Modified 23 октября, 14:41

Updated 23 октября, 14:41

Банкомат ВТБ

Клиенты ВТБ могут вносить выручку в банкоматах без карт

23 октября 2023, 14:39
Фото: 1MI
Банкомат ВТБ
Реклама. Банк ВТБ (ПАО) . erid: LjN8KVbhf
ВТБ запустил для корпоративных клиентов новый сервис, который позволяет вносить наличную выручку в банкоматах по логину и паролю. Это более удобный и экономичный способ самоинкассации без использования бизнес-карт.

Сервис позволяет компаниям самостоятельно инкассировать наличную выручку через устройства самообслуживания ВТБ без использования бизнес-карты. Уполномоченные сотрудники клиента получают логин и пароль в интернет-банке и мобильном приложении, которые вводят в банкомате и затем вносят денежные средства на счет в удобное время в любом объеме в более чем 6 тыс. банкоматов ВТБ по всей России. Внесение наличности на счет таким способом занимает менее минуты.

«Зачастую точки продаж наших клиентов расположены в крупных торговых центрах, где уже установлены устройства самообслуживания ВТБ. В этом случае самостоятельно инкассировать наличную выручку можно быстро и просто, а банк не несет дополнительных затрат ни на установку оборудования, ни на инкассацию конкретной торговой точки. Таким образом, реализованное решение сокращает операционные расходы обеих сторон, а также позволяет предложить компаниям свободный график сдачи выручки и выгодные тарифы на обслуживание», ─ прокомментировал Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.
«Новый сервис поможет предпринимателям вносить наличную выручку, где удобно и когда удобно. Кроме того, они смогут экономить не только на оплате услуг инкассации, но и на выпуске и обслуживании бизнес-карты. По нашим оценкам, после запуска самоинкассацию без карт будут активно использовать более 10,5 тыс. действующих клиентов СМБ, а с развитием сервиса их число будет расти», ─ отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.

Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ могут активировать сервис в интернет-банке ВТБ Бизнес и мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite в разделе «Самоинкассация». Выданные логин и пароль будут действительны для всех последующих операций по внесению наличных.

#Белгородская область#ВТБ#Новости Белгорода#Мобильное приложение#Интернет-банк#Белгород#Екатерина Никулина#Банкоматы#Корпоративные клиенты
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 13:47
«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
Сегодня, 15:00
Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
Сегодня, 11:20
В небе над Белгородом было громко
Сегодня, 14:27
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
Сегодня, 06:46
«Другая деятельность» ВС РФ: громкий взрыв над Белгородом не связан с работой ПВО
Сегодня, 14:40