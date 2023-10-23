Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 17:42

Published 23 октября, 17:42

Modified 23 октября, 17:44

Updated 23 октября, 17:44

Белгородцы пожаловались на разбросанный после ярмарки мусор

«Это бардак»: Гладков прокомментировал разбросанный после ярмарки мусор в Белгороде

23 октября 2023, 17:42
Фото: 1MI

Белгородцы пожаловались на разбросанный после ярмарки мусор

О разбросанном на газоне мусоре главе региона сообщил один из местных жителей. По его словам, мусор продолжает валяться на траве и в понедельник, хотя ярмарка закончилась ещё в субботу.
Сюжет
Мусор

Житель Белгорода в ходе вечернего прямого эфира пожаловался губернатору на неубранный после ярмарки мусор. По его словам, мусор лежит на газоне с субботы до понедельника, и никто его за это время так и не убрал.

Глава региона согласился с мужчиной, что такого быть не должно.

Это, конечно, непорядок, город точно просмотрел этот момент. Замечание мэру Валентину Демидову сделал. Конечно, после ярмарки мусор должны убирать сразу же. Если он лежит до понедельника, то это бардак.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что это не первые жалобы на организацию фермерских ярмарок. Ранее жильцы дома, расположенного рядом с местом проведения ярмарки, жаловались на громкую музыку. Другие же белгородцы предлагали переместить проведение торговли в более удобное место.

Ярмарки в Белгороде будут проводить еженедельно
Узнать подробнее
Читайте также:
Ярмарка «Восход» в Белгороде получила право работать на занимаемом месте до 2029 года«Орут со всей дури». Что белгородцев не устроило на ярмарке?В Белгороде вновь перекроют дороги из-за ярмарки
#Мусор#Ярмарка#Жалобы#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов#Александра Склярова
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 13:47
«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
Сегодня, 15:00
Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
Сегодня, 11:20
В небе над Белгородом было громко
Сегодня, 14:27
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
Сегодня, 06:46
«Другая деятельность» ВС РФ: громкий взрыв над Белгородом не связан с работой ПВО
Сегодня, 14:40