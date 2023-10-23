«Это бардак»: Гладков прокомментировал разбросанный после ярмарки мусор в Белгороде

Posted 23 октября, 17:42
Published 23 октября, 17:42
Modified 23 октября, 17:44
Updated 23 октября, 17:44
Житель Белгорода в ходе вечернего прямого эфира пожаловался губернатору на неубранный после ярмарки мусор. По его словам, мусор лежит на газоне с субботы до понедельника, и никто его за это время так и не убрал.
Глава региона согласился с мужчиной, что такого быть не должно.
Это, конечно, непорядок, город точно просмотрел этот момент. Замечание мэру Валентину Демидову сделал. Конечно, после ярмарки мусор должны убирать сразу же. Если он лежит до понедельника, то это бардак.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что это не первые жалобы на организацию фермерских ярмарок. Ранее жильцы дома, расположенного рядом с местом проведения ярмарки, жаловались на громкую музыку. Другие же белгородцы предлагали переместить проведение торговли в более удобное место.