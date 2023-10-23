Дороги в микрорайоне Старого Оскола отремонтируют за 275 млн рублей

Подготовительные работы должны пройти на улицах Первоцветная и 60-летия Белгородской области, а демонтажные — на улице Архангельская и на переулке Александра Невского. Также автомобильную дорогу отремонтируют на улицах Вербная, Ботаническая, Земляничная, Заповедная, Лучистая, Рассветная, Янтарная и Бирюзовая.