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Posted 23 октября, 16:20

Published 23 октября, 16:20

Modified 23 октября, 16:22

Updated 23 октября, 16:22

Дороги в микрорайоне Старого Оскола отремонтируют за 275 млн рублей

Дороги в микрорайоне Старого Оскола отремонтируют за 275 млн рублей

23 октября 2023, 16:20
Фото: 1MI
Ремонтные работы планируется закончить летом 2024 года. Помимо замены дорожного полотна и тротуара, исполнитель должен установить остановки и дорожные знаки. Заявку опубликовали на сайте госзакупок.

Заказчик — управление капитального строительства Старооскольского округа — просит исполнителя отремонтировать автомобильную дорогу в микрорайоне ИЖС «Пролески» в Старооскольском округе. На эти нужды выделили 275 млн 135 тыс. рублей.

Подготовительные работы должны пройти на улицах Первоцветная и 60-летия Белгородской области, а демонтажные — на улице Архангельская и на переулке Александра Невского. Также автомобильную дорогу отремонтируют на улицах Вербная, Ботаническая, Земляничная, Заповедная, Лучистая, Рассветная, Янтарная и Бирюзовая.

В ходе ремонтных работ будет заменено дорожное покрытие и тротуар, установят водоотвод, искусственную дорожную неровность, дорожные знаки и остановки. В конце исполнитель должен будет утилизировать строительный мусор.

Ремонт планируется начать в апреле и закончить в августе 2024 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 октября.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Ремонт дороги#Госзаказ#Белгород#Александра Склярова
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