Дороги в микрорайоне Старого Оскола отремонтируют за 275 млн рублей

Posted 23 октября, 16:20
Published 23 октября, 16:20
Modified 23 октября, 16:22
Updated 23 октября, 16:22
Заказчик — управление капитального строительства Старооскольского округа — просит исполнителя отремонтировать автомобильную дорогу в микрорайоне ИЖС «Пролески» в Старооскольском округе. На эти нужды выделили 275 млн 135 тыс. рублей.
Подготовительные работы должны пройти на улицах Первоцветная и 60-летия Белгородской области, а демонтажные — на улице Архангельская и на переулке Александра Невского. Также автомобильную дорогу отремонтируют на улицах Вербная, Ботаническая, Земляничная, Заповедная, Лучистая, Рассветная, Янтарная и Бирюзовая.
В ходе ремонтных работ будет заменено дорожное покрытие и тротуар, установят водоотвод, искусственную дорожную неровность, дорожные знаки и остановки. В конце исполнитель должен будет утилизировать строительный мусор.
Ремонт планируется начать в апреле и закончить в августе 2024 года.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 октября.