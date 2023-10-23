Дом восстановить, дать работу: брошенные белгородские дома могут отдавать нуждающимся

Губернатор Вячеслав Гладков обратил внимание на то, что 80-90% брошенных домов находятся в том состоянии, когда восстановить их уже невозможно. Но попадаются здания, которые можно отремонтировать за небольшую сумму денег. Глава региона предложил передать эти помещения переселенцам.