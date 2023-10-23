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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Передать брошенные дома беженцам предложили в Белгородской области

Дом восстановить, дать работу: брошенные белгородские дома могут отдавать нуждающимся

23 октября 2023, 09:38
Фото: 1MI

Передать брошенные дома беженцам предложили в Белгородской области

Во время оперсовещания с правительством региона губернатор Вячеслав Гладков предложил изучить возможность передать брошенные дома беженцам. Но перед этим их нужно отремонтировать и убедиться, что в районе есть работа.

Губернатор Вячеслав Гладков обратил внимание на то, что 80-90% брошенных домов находятся в том состоянии, когда восстановить их уже невозможно. Но попадаются здания, которые можно отремонтировать за небольшую сумму денег. Глава региона предложил передать эти помещения переселенцам.

Есть большой запрос со стороны беженцев, которые приходят на территорию Белгородской области, и в том числе это не граждане РФ. Может быть если у нас будут дома, которые можно восстановить, давайте рассмотрим этот вопрос, выделим на это деньги. Но эти люди должны иметь возможность трудоустроиться.
Вячеслав Гладков

В случае, если район для заселения может обеспечить доступной работой, то нужно проработать возможность такого развития событий, подытожил Гладков. Без работы селить людей в такие дома будет неправильно.

Кроме того, нужны доступные детские школы и сады. На анализ предложение Гладков дал министру земельных отношений Рустэму Зайнуллину две-три недели. Обсудить вопрос тот должен с муниципальными главами.

Губернатор также отметил, что возвращение брошенных земельных участков в оборот — «очень важная история».

По данным Зайнуллина, по факту на 2023 год проделали работу с 1173 брошенными домами: из них 1014 привели в нормальный вид, а 159 — снесли.

Почти 500 брошенных домов нашли в 2022 году в Белгородской области
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#Белгородская область#Белгород#Земельные участки#Переселенцы#Рустэм Зайнуллин#Артем Черненко#Брошенные дома
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