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Мусоровоз

Для вывоза мусора в Губкине привлекут водителей из Курской и Воронежской областей

23 октября 2023, 06:42
Фото: 1MI
Мусоровоз

В Белгороде и Губкине остались проблемы с вывозом мусора из-за нехватки техники

На еженедельном оперативном совещании обсудили частые обращения граждан по невывозу мусора. Больше всего жалоб поступило от губкинцев. Там предложили пригласить на вахту водителей из соседних регионов.

Всего, по докладу министра ЖКХ Алексея Ботвиньева, за неделю поступило 92 обращения на проблемы с мусором и ТКО. Пожаловались жители Белгорода, Белгородского района, Алексеевского и Губкинского горокругов. 70 из них связаны с несвоевременным вывозом мусора, шесть — с плохим состоянием контейнерных площадок после вывоза, ещё шесть — с отсутствием контейнерных площадок, и по пять обращений, касающихся оплаты за вывоз мусора и сортировки отходов.

Больше всего на невывоз пожаловались в Белгороде и Губкине. Как сообщил министр, в последнем по-прежнему есть проблема с нехваткой водителей для мусоровозов — сейчас в городе открыты шесть вакансий. Местных водителей попробуют привлечь, но если не получится, то, по словам Ботвиньева, можно пригласить на вахту работников из Курской и Воронежской областей.

Напомним, две недели назад белгородцы тоже жаловались на проблемы с вывозом мусора, и на оперативном совещании министр ЖКХ докладывал, что в Губкине водители мусоровозов уходят на более высокооплачиваемую работу. Теперь текущий штат удалось сохранить, но нехватка кадров по-прежнему есть.

Также на прошлой неделе стало известно, что в Белгородском районе может появиться раздельный сбор мусора. Глава муниципалитета поделилась планами на присоединение к проекту.

#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Раздельный сбор мусора#ТКО#Екатерина Никулина#Алексей Ботвиньев#Невывоз мусора#Жалобы граждан#Нехватка водителей#Мусоровозы
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