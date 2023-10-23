Для вывоза мусора в Губкине привлекут водителей из Курской и Воронежской областей

Больше всего на невывоз пожаловались в Белгороде и Губкине. Как сообщил министр, в последнем по-прежнему есть проблема с нехваткой водителей для мусоровозов — сейчас в городе открыты шесть вакансий. Местных водителей попробуют привлечь, но если не получится, то, по словам Ботвиньева, можно пригласить на вахту работников из Курской и Воронежской областей.