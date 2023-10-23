Для вывоза мусора в Губкине привлекут водителей из Курской и Воронежской областей

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Всего, по докладу министра ЖКХ Алексея Ботвиньева, за неделю поступило 92 обращения на проблемы с мусором и ТКО. Пожаловались жители Белгорода, Белгородского района, Алексеевского и Губкинского горокругов. 70 из них связаны с несвоевременным вывозом мусора, шесть — с плохим состоянием контейнерных площадок после вывоза, ещё шесть — с отсутствием контейнерных площадок, и по пять обращений, касающихся оплаты за вывоз мусора и сортировки отходов.
Больше всего на невывоз пожаловались в Белгороде и Губкине. Как сообщил министр, в последнем по-прежнему есть проблема с нехваткой водителей для мусоровозов — сейчас в городе открыты шесть вакансий. Местных водителей попробуют привлечь, но если не получится, то, по словам Ботвиньева, можно пригласить на вахту работников из Курской и Воронежской областей.
Напомним, две недели назад белгородцы тоже жаловались на проблемы с вывозом мусора, и на оперативном совещании министр ЖКХ докладывал, что в Губкине водители мусоровозов уходят на более высокооплачиваемую работу. Теперь текущий штат удалось сохранить, но нехватка кадров по-прежнему есть.
Также на прошлой неделе стало известно, что в Белгородском районе может появиться раздельный сбор мусора. Глава муниципалитета поделилась планами на присоединение к проекту.