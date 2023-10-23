Белоусов: Все субъекты РФ внесены на цифровую платформу МСП. РФ

Posted 23 октября, 14:54
Published 23 октября, 14:54
Modified 23 октября, 14:54
Updated 23 октября, 14:54
Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время выступления в рамках парламентских слушаний по вопросам развития малого и среднего бизнеса. Напомним, что он курирует реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», передает gazeta.ru.
По его словам, на платформе представлены 30 сервисов, через которые можно получить более 300 услуг. Сейчас на площадке зарегистрированы 560 тысяч пользователей, которые за 2,5 года воспользовались сервисами платформы более трех миллионов раз.
Белоусов также напомнил, что предпринимателям из новых регионов доступны программы льготного лизинга и льготного кредитования под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Этот механизм позволит получить кредитные средства на развитие бизнеса даже при нехватке залога.
Парламентские слушания по вопросам развития малого и среднего бизнеса прошли в Госдуме 23 октября. В них участвовали представители кабмина, лидеры фракций, депутаты профильных комитетов, а также представители институтов развития, бизнес-сообществ и предприниматели из регионов.