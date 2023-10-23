Белорусам приходится ездить в Крым через брянскую границу

Гомельская компания «БелЭкспресс» наладила рейсы из Минска в Симферополь уже давно. Однако с юридической точки зрения она является турфирмой. Аналогично о рейсах из Минска в Ялту сообщила другая компания. Правда, перевозчик доставляет пассажиров только до Брянска, а дальше они едут на российском автобусе. Выходит, что и на белорусских туристах идёт заработок, но и суверенитет Украины над российским регионом «уважили», пишет издание со ссылкой на «Политнавигатор».