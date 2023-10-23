Белорусам приходится ездить в Крым через брянскую границу

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Жителям Беларуси приходится ездить в Крым через брянскую границу. Она стала частью используемой схемы доставки белорусов на территорию полуострова. Дело в том, что власти соседней страны до сих пор не признали эту территорию российской.
Гомельская компания «БелЭкспресс» наладила рейсы из Минска в Симферополь уже давно. Однако с юридической точки зрения она является турфирмой. Аналогично о рейсах из Минска в Ялту сообщила другая компания. Правда, перевозчик доставляет пассажиров только до Брянска, а дальше они едут на российском автобусе. Выходит, что и на белорусских туристах идёт заработок, но и суверенитет Украины над российским регионом «уважили», пишет издание со ссылкой на «Политнавигатор».
Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее неоднократно объяснял, почему он не признаёт Крым российским. Сначала он заявлял, что признает, если «последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию». Потом риторика изменилась — якобы «это ничего не давало».