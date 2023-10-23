Белгородец впервые за десять лет попал в юношескую сборную России по футболу

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Министр спорта Наталья Жигалова сообщила, что впервые за десять лет белгородского игрока вызвали в команду сборной страны. Речь идёт о 16-летнем подростке из юношеской сборной.
Жигалова отметила, что второй год подряд юношеская сборная Белгорода побеждает в лиге по 2007 году. В этом году белгородская сборная досрочно стала чемпионом.
Также был зафиксирован прирост систематически занимающихся футболом — на 16 тыс. человек с 2020 по 2022 годы. Увеличился и тренерский состав — на 32 сотрудника.
Открыты четыре дополнительных объекта и спортивный кластер. Последний стал центром притяжения: там каждый выходные проводятся мероприятия для спортсменов.
Наталья Жигалова
С 2020 по 2022 год наблюдалось снижение числа полученных спортивных разрядов, так как упор министерство делало на массовость занятия футболом. Но после открытия манежа и школы олимпийского резерва был замечен прирост числа спортивных результатов.