Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Белгородец впервые за десять лет попал в юношескую сборную России по футболу

Белгородец впервые за десять лет попал в юношескую сборную России по футболу

23 октября 2023, 08:24
Фото: 1MI
Белгородца 2007 года рождения впервые за десять лет вызвали в юношескую сборную России по футболу, сообщила во время оперсовещания с правительством Белгородской области министр спорта Наталья Жигалова.
Сюжет
Футбол

Министр спорта Наталья Жигалова сообщила, что впервые за десять лет белгородского игрока вызвали в команду сборной страны. Речь идёт о 16-летнем подростке из юношеской сборной.

Жигалова отметила, что второй год подряд юношеская сборная Белгорода побеждает в лиге по 2007 году. В этом году белгородская сборная досрочно стала чемпионом.

Также был зафиксирован прирост систематически занимающихся футболом — на 16 тыс. человек с 2020 по 2022 годы. Увеличился и тренерский состав — на 32 сотрудника.

Открыты четыре дополнительных объекта и спортивный кластер. Последний стал центром притяжения: там каждый выходные проводятся мероприятия для спортсменов.
Наталья Жигалова

С 2020 по 2022 год наблюдалось снижение числа полученных спортивных разрядов, так как упор министерство делало на массовость занятия футболом. Но после открытия манежа и школы олимпийского резерва был замечен прирост числа спортивных результатов.

ФК «Химик» стал чемпионом Белгородской области по футболу
Узнать подробнее
Читайте также:
Федерация футбола Саудовской Аравии приняла отставку главного тренера сборной РенараЗвёзды футбола съехались в БелгородЧемпион мира по футболу 1966 года Коэн умер в возрасте 83 лет
#Белгородская область#Спорт#Футбол#Чемпионат#Объекты#Лига#Белгород#Юношеская сборная россии#Наталья Жигалова#Министр спорта#Спортивный кластер#Артем Черненко
Подпишитесь
Трое сотрудников «Агро-Белогорья» погибли в зоне СВО, один — пропал без вести
Сегодня, 07:51
Специалисты «Белгородэнерго» научили студентов-энергетиков оказывать первую помощь
Сегодня, 10:45
Гладков усомнился в цифрах минспорта по количеству детей, занимающихся плаванием
Сегодня, 08:32
Дом восстановить, дать работу: брошенные белгородские дома могут отдавать нуждающимся
Сегодня, 09:38
Стрельба, управление БПЛА: белгородские чиновники проходят боевое сплачивание
Сегодня, 12:47
Крымский чиновник перейдёт на работу в мэрию Белгорода?
Сегодня, 08:56