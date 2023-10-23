Александр Беленов: мама уезжала на год в Краснодар, но после попросилась в Белгород

Футболист Александр Беленов рассказал спортивному каналу «Матч.ТВ», что в Белгороде осталась жить его мама. Она, по словам голкипера «Факела», на год уезжала в Краснодар, но затем вернулась обратно в Белгород. «Она сказала, что хочет домой, на родину. Ну, а я не смог её переубедить», — поделился Беленов.