Александр Беленов: мама уезжала на год в Краснодар, но после попросилась в Белгород

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Футболист Александр Беленов рассказал спортивному каналу «Матч.ТВ», что в Белгороде осталась жить его мама. Она, по словам голкипера «Факела», на год уезжала в Краснодар, но затем вернулась обратно в Белгород. «Она сказала, что хочет домой, на родину. Ну, а я не смог её переубедить», — поделился Беленов.
Футболист отметил, что старается как можно чаще возвращаться в Белгород к своим родственникам. По его мнению, жизнь белгородцев после начала СВО не сильно изменилась.
Кроме этого, голкипер назвал жителей Воронежа и Белгорода патриотами.
Белгород и Воронеж показывают, что в России есть настоящие патриоты, которые не бегут от проблем. Они готовы защитить семью.
Александр Беленов
Напомним, что ранее 36-летний Александр Беленов играл в Белгороде, а потом перешёл в московский «Спартак». Также он выступал за «Кубань», «Анжи», «Уфу» и «Рубин», а в июне этого года перешёл в воронежский «Факел».