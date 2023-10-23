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Published Сегодня, 08:29

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Александр Беленов рассказал, не хочет ли он увезти родственников из Белгорода

Александр Беленов: мама уезжала на год в Краснодар, но после попросилась в Белгород

23 октября 2023, 08:29
Фото: 1MI

Александр Беленов рассказал, не хочет ли он увезти родственников из Белгорода

Футболист рассказал, что его мать около года жила в Краснодаре, однако захотела вернуться домой в Белгород. Сам же Александр Беленов старается чаще приезжать в регион. Об этом футболист сообщил журналистам «Матч.ТВ».

Футболист Александр Беленов рассказал спортивному каналу «Матч.ТВ», что в Белгороде осталась жить его мама. Она, по словам голкипера «Факела», на год уезжала в Краснодар, но затем вернулась обратно в Белгород. «Она сказала, что хочет домой, на родину. Ну, а я не смог её переубедить», — поделился Беленов.

Футболист отметил, что старается как можно чаще возвращаться в Белгород к своим родственникам. По его мнению, жизнь белгородцев после начала СВО не сильно изменилась.

Кроме этого, голкипер назвал жителей Воронежа и Белгорода патриотами.

Белгород и Воронеж показывают, что в России есть настоящие патриоты, которые не бегут от проблем. Они готовы защитить семью.
Александр Беленов

Напомним, что ранее 36-летний Александр Беленов играл в Белгороде, а потом перешёл в московский «Спартак». Также он выступал за «Кубань», «Анжи», «Уфу» и «Рубин», а в июне этого года перешёл в воронежский «Факел».

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