Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Взрыв

За сутки Белгородскую область обстреляли 27 раз

22 октября 2023, 07:35
Фото: 1MI
Взрыв
Под обстрел ВСУ попали Белгородский и Волоконовский районы, а также Шебекинский горокруг. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

21 октября ВСУ били по Белгородской области из артиллерии и гранатомётов. По Шебекинскому горокругу снова выпустили снаряд из гранатомёта СПГ-9 «Копье», в этот раз — по МАПП «Шебекино». Напомним, «Копье» — это советский противотанковый гранатомёт, который используют сейчас пять стран.

В Белгородском районе из артиллерии обстреляли МАПП «Нехотеевка». Больше всего снарядов пришлось на хутор Старый Волоконовского района — окраину из гранатомёта обстреляли 25 раз. Вчера этот хутор как минимум 13 раз попадал под обстрел.пострадавших и разрушений нет.

Напомним, вчера со стороны Украины по региону выпустили около 15 снарядов. А за день до этого — более сотни по семи районам Белгородской области.

Читайте также:
Школы Красной Яруги переведут на дистант после жёсткого обстрелаАтаки ВСУ продолжаются: в Белгородскую область прилетело 10 украинских беспилотниковМногоквартирный дом пострадал после работы ПВО под Белгородом
#Белгородская область#Происшествия#ВСУ#Екатерина Никулина#СВО#Обстрел ВСУ#Гранатомет
Подпишитесь
Дождь смыл бронеплёнку с окна школы в Белгородской области
Вчера, 09:16
Суд Белгорода прекратил дело о банкротстве мусорного перевозчика «Экотранса»
Вчера, 12:36
Школы Красной Яруги переведут на дистант после жёсткого обстрела
20 октября, 18:49
Компании по банкротству придётся доказать белгородскому УФАС свою исключительность
Вчера, 13:50
Выкопали картошку, накололи дрова: как помогли семьям мобилизованных белгородцев
Вчера, 07:17
Осталась одна дверь: в Новой Таволжанке решили усилить темпы ремонта домов
Вчера, 11:02