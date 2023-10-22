За сутки Белгородскую область обстреляли 27 раз

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:53
21 октября ВСУ били по Белгородской области из артиллерии и гранатомётов. По Шебекинскому горокругу снова выпустили снаряд из гранатомёта СПГ-9 «Копье», в этот раз — по МАПП «Шебекино». Напомним, «Копье» — это советский противотанковый гранатомёт, который используют сейчас пять стран.
В Белгородском районе из артиллерии обстреляли МАПП «Нехотеевка». Больше всего снарядов пришлось на хутор Старый Волоконовского района — окраину из гранатомёта обстреляли 25 раз. Вчера этот хутор как минимум 13 раз попадал под обстрел.пострадавших и разрушений нет.
Напомним, вчера со стороны Украины по региону выпустили около 15 снарядов. А за день до этого — более сотни по семи районам Белгородской области.