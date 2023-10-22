За сутки Белгородскую область обстреляли 27 раз

21 октября ВСУ били по Белгородской области из артиллерии и гранатомётов. По Шебекинскому горокругу снова выпустили снаряд из гранатомёта СПГ-9 «Копье», в этот раз — по МАПП «Шебекино». Напомним, «Копье» — это советский противотанковый гранатомёт, который используют сейчас пять стран.