В Валуйках на нерегулируемом пешеходном переходе сбили подростка

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Вчера днём 72-летний водитель автомобиля «Киа» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Ст. Разина 13-летнюю девочку. В результате происшествия ребёнок пострадал, а мужчина покинул место происшествия, но его личность удалось установить, сообщили в региональном УГИБДД.
Напомним, в этот четверг под Белгородом грузовик сбил 11-летнего подростка, который тоже переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Девочка получила тяжёлые травмы, сейчас её перевели на лечение в Москву.
А ранее 16-летняя девушка пострадала в ДТП в Яковлевском горокруге. На неё наехал 56-летний водитель ВАЗа, который превысил скорость. Девушка получила травмы.