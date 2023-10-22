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Дорожный знак

В Валуйках на нерегулируемом пешеходном переходе сбили подростка

22 октября 2023, 11:10
Фото: 1MI
Дорожный знак
Пожилой водитель автомобиля, который наехал на 13-летнюю девочку, попытался скрыться, но его нашли.
Сюжет
ДТП

Вчера днём 72-летний водитель автомобиля «Киа» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Ст. Разина 13-летнюю девочку. В результате происшествия ребёнок пострадал, а мужчина покинул место происшествия, но его личность удалось установить, сообщили в региональном УГИБДД.

Напомним, в этот четверг под Белгородом грузовик сбил 11-летнего подростка, который тоже переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Девочка получила тяжёлые травмы, сейчас её перевели на лечение в Москву.

А ранее 16-летняя девушка пострадала в ДТП в Яковлевском горокруге. На неё наехал 56-летний водитель ВАЗа, который превысил скорость. Девушка получила травмы.

Под Белгородом 11-летнюю девочку сбил грузовик: что сейчас известно?
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#ДТП#Происшествия#Автомобиль#Дети#Пострадавший#Екатерина Никулина
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